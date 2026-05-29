Τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές της Κύπρου είναι υψηλότερα από το μισθό κυρίως νέων ζευγαριών τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν τη ζωή τους και το δικό τους σπιτικό. Οι αριθμοί όσον αφορά το ύψος των ενοικίων δεν λένε ψέματα ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ειδικά τα νέα ζευγάρια που θέλουν να μετακομίσουν στο δικό τους σπιτικό, έστω και με νοίκι. Μάλιστα, το ύψος των ενοικίων απαντά σε μεγάλο βαθμό γιατί πολλά παιδιά μένουν στο σπίτι των γονέων τους μέχρι τα… 40.

Μπορεί το ζήτημα των υψηλών ενοικίων να χρονολογείται, αλλά αυτό που προβληματίζει είναι η συνεχής αύξησή τους. Κάποια σκαμπανεβάσματα που παρατηρούνται δεν φαίνονται ικανά να διαφοροποιήσουν την κατάσταση.

Οι κατά καιρούς κυβερνήσεις –και η παρούσα– εξήγγειλαν μεν στεγαστικά προγράμματα, ειδικά για νέα ζευγάρια και άλλες ομάδες πληθυσμού, αλλά είτε δεν λειτούργησαν στο βαθμό που αναμενόταν, είτε θέλουν τον χρόνο τους, υπό την έννοια ότι δεν προστέθηκε σημαντικός αριθμός οικιστικών μονάδων ώστε να αυξηθεί η προσφορά σε βαθμό που θα οδηγεί τα ενοίκια προς τα κάτω.

Για του λόγου το αληθές αναφέρεται πως για καινούριες οικίες των τριών υπνοδωματίων χωρίς έπιπλα η οροφή του ενοικίου μπορεί να φτάνει και τα €2.300 σε ορισμένες περιοχές. Βεβαίως, αν αναζητήσει κάποιος στο παζάρι έστω και μεταχειρισμένες μονάδες οι διαφοροποιήσεις δεν είναι τόσο σημαντικές.

Γενικά, όπως προκύπτει και από στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για τον Μάρτιο (όταν έγινε ο τελευταίος υπολογισμός από το Τμήμα Κτηματολογίου) στα κέντρα των πόλεων τα ενοίκια είναι υψηλότερα σε σχέση με τις παρυφές τους ή και τις κοινότητες πέριξ αυτών.

>> «Τσουχτερά» τα ενοίκια στην πρωτεύουσα

Στη Λευκωσία, τα ενοίκια δεν είναι τα υψηλότερα, κάτι το οποίο πιθανώς να σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι τουρίστες δεν είναι τόσοι πολλοί όσο σε παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ φαίνεται πως και το απόθεμα των κτηρίων είναι μεγαλύτερο.

Αν πάρουμε στα στοιχεία με αλφαβητική σειρά διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Στον Άγιο Δομέτιο, το μέσο ύψος μιας κατοικίας ενός υπνοδωματίου, εμβαδού 80 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) κυμαίνεται στα €675, η κατοικία δύο υπνοδωματίων 100τ.μ. προφέρεται προς €850, ενώ των τριών υπνοδωματίων εμβαδού 150τ.μ. διατίθεται προς €1.200. Όσον αφορά τα διαμερίσματα, το μονάρι νοικιάζεται προς €525, το δυάρι έναντι €725 και το τριάρι έναντι €875.

Στην Έγκωμη για οικίες ενός υπνοδωματίου ζητείται ενοίκιο €725, για δύο υπνοδωμάτια €900 και για τρία υπνοδωμάτια €1.500. Το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου νοικιάζεται προς €650, το δυάρι έναντι €900 και το τριάρι προς €1.050.

Στην ίδια τη Λευκωσία, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €675, δύο υπνοδωματίων προς €975 και τριών υπνοδωματίων έναντι €1.300. Εξάλλου το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου νοικιάζεται προς €600, το δυάρι έναντι €850 και το τριάρι προς €1.075.

Στο συνοικισμό Ανθούπολης, μια περιοχή η οποία θεωρείτο και εξακολουθεί να είναι πιο υποβαθμισμένη από ότι άλλες, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €475, για δύο υπνοδωμάτια ζητούνται €625 και για τρία υπνοδωμάτια €900. Για διαμέρισμα μονάρι ζητούνται €425, για δυάρι €500 και για τριάρι €625.

Στον Στρόβολο, έναν δήμο που προσελκύει μεγάλο αριθμό κατοίκων, για οικίες ενός υπνοδωματίου ζητούνται €675, για δύο υπνοδωματίων το νοίκι κυμαίνεται στα €925 και για τρία υπνοδωμάτια στα €1.300. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €575, για δύο €825 και για τρία €1.050.

>> Πήγαν στα ύψη στη Λεμεσό

Η Λεμεσός απλώς δεν προσφέρεται για να ζήσει κανείς, αν δεν διαθέτει δική του στεγαστική μονάδα (σπίτι/ διαμέρισμα), υπό την έννοια ότι εκεί ισχύουν τα υψηλότερα ενοίκια στην Κύπρο.

Για του λόγου το αληθές αναφέρεται πως στην πόλη της Λεμεσού οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.150, των δύο υπνοδωματίων προς €1.550 και ων τριών υπνοδωματίων έναντι €2.250. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.050, των δύο υπνοδωματίων έναντι €1.500 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.850.

Στον Άγιο Τύχωνα, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.200, των δύο υπνοδωματίων προς €1.600 και για τρία υπνοδωμάτια ζητούνται €2.300. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €1.000, των, δύο €1.500 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.850.

Ίδια εικόνα και στη Γερμασόγεια, όπου οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.250, των δύο υπνοδωματίων προς 1.650 ενώ με τρία υπνοδωμάτια νοικιάζονται έναντι €2.300. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.200, των δύο υπνοδωματίων έναντι €1.500 και τρων τριών έναντι €1.850.

Στην κοινότητα Παρεκκλησιάς τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.150, των δυο υπνοδωματίων προς €1.550 και τριών υπνοδωματίων έναντι €2.300. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €1.100, των δύο υπνοδωματίων έναντι €1.300 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.550.

>> Στην Πάφο «παλεύονται» κάπως

Στην Πάφο, σε γενικές γραμμές τα ενοίκια είναι χαμηλότερα σε σχέση με άλλες πόλεις.

Συγκεκριμένα, στη Γεροσκήπου τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €660 τα δυάρια προς €750 και τα τριάρια έναντι €950. Στον Δήμο Πάφου, τα μονάρια νοικιάζονται προ €750, τα δυάρια έναντι €900 και τα τριάρια προς €1.100. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €375, των δύο υπνοδωματίων έναντι €600 και των τριών προς €675.

Στην Πέγεια, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €700, των δύο υπνοδωματίων έναντι €850 και τρων τριών προς €1.225. Τα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €375, στα δυάρια έναντι €600 και τα τριάρια προς €750.

Στα Κονιά, τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €775, των δύο δωματίων έναντι €950 και των τριών προς €1.400. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €298, των δύο υπνοδωματίων έναντι €700 και των τριών υπνοδωματίων προς €850.

>> Στη Λάρνακα πήραν την ανιούσα

Στην Αραδίππου, τα σπίτια ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €650, των δύο υπνοδωματίων προς €825 και τρων τριών έναντι €1.075. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται έναντι €575, των δύο υπνοδωματίων προς €725 και των τριών προς €875.

Στον Δήμο Λάρνακας οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €750, των δύο υπνοδωματίων έναντι €950 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.375. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €725, των δύο υπνοδωματίων έναντι €900 και των τριών προς €1.150.

>> Τα πιο φτηνά στην επαρχία Αμμοχώστου

Στην ελεύθερη Αμμόχωστο, παρ’ όλο ότι την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, μπορεί να βρεις κανείς χαμηλότερα ενοίκια σε σχέση με άλλες πόλεις.

Με βάση τα στοιχεία, στην Αγία Νάπα οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €675, των δύο υπνοδωματίων προς €900 και τρων τριών υπνοδωματίων έναντι €1.150. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €450, των δύο έναντι €575 και των τριών προς €725.

Στο Παραλίμνι, οι οικίες ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €675, των δύο προς €925 και των τριών υπνοδωματίων προς €1.225. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου νοικιάζονται προς €450, των δύο υπνοδωματίων προς €575 και των τριών έναντι €750.