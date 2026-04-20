Γολγοθάς είναι για έναν ενοικιαστή να βρει ένα σπίτι σε λογική τιμή και καλή κατάσταση, με τις τιμές να είναι σε ψηλά επίπεδα, και στην ουσία ένας μέσος μισθός να πηγαίνει στην καταβολή του ενοικίου. Oι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται απορροφώντας διαρκώς όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών, ειδικά αν είναι χαμηλόμισθοι. Ωστόσο, με έναν μέσο μισθό το νοικοκυριό καλείτε να καλύψει τις πρώτες ανάγκες του, συμπεριλαμβανομένου και του ενοικίου του ή της δόσης του δανείου για να αγοράσει σπίτι, ενώ ακολούθως θα πρέπει να πληρώσει τους λογαριασμούς της οικίας του οι οποίοι και εκείνοι φθάνουν σε υπέρογκα ποσά, ειδικά αν πρόκειται για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και είδη διατροφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Φιλελεύθερος, προκύπτει ότι το κόστος ενοικίου ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις κατά πολύ τον μέσο μισθό στην Κύπρο.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι το 36,5% των εργαζομένων (Κύπριοι και μη Κύπριοι) έχουν ακαθάριστες αμοιβές μικρότερες των €1.500, το 39,7% των εργαζομένων έχουν ακαθάριστο μισθό μεταξύ €1.500 και €2.999, το 12,7% των εργαζομένων έχει ακαθάριστο μισθό μεταξύ €3.000 και €4.499, το 6% έχει ακαθάριστο μισθό €4.500 έως €5.999.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η πλατφόρμα Numbeo με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο, το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος για μια τετραμελή οικογένεια στην Λευκωσία είναι €3.030 χωρίς το ενοίκιο και ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός (μετά φόρων) είναι €1.542. Σημειώνεται επίσης, ότι το ενοίκιο στη Λευκωσία είναι, κατά μέσο όρο, 41,5% χαμηλότερο από ό τι στη Λεμεσό. Τα στοιχεία που δίνει η πλατφόρμα για την Λευκωσία είναι ότι για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο είναι €693 και εκτός του κέντρου της πόλης €593. Για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο είναι €1.450 και εκτός κέντρου €1.120.

Για την Λεμεσό, η πλατφόρμα Numbeo, αναφέρει ότι το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος για μια τετραμελή οικογένεια είναι €3.329,4 χωρίς το ενοίκιο. Επίσης υπολογίζεται ότι ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός (μετά φόρων) στην Λεμεσό είναι €2.370. Ως προς τα ενοίκια, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης είναι €1.340 και έξω από το κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο είναι €1.157. Για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο είναι €2.350 και εκτός του κέντρου €1.760.

Στην Λάρνακα, σύμφωνα με την πλατφόρμα Numbeo, το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος για μια τετραμελή οικογένεια είναι €2.805, χωρίς το ενοίκιο. Σημειώνεται, ότι το ενοίκιο στη Λάρνακα είναι κατά μέσο όρο 3,5% υψηλότερο από ότι στη Λευκωσία και ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός (μετά φόρων) είναι €1.650. Το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης είναι €800 και εκτός του κέντρου €620. Για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο εκτιμάται €1.475 και εκτός του κέντρου €1.105.

Στην Πάφο το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος για μια τετραμελή οικογένεια είναι €2.937 χωρίς το ενοίκιο και είναι κατά μέσο όρο 36,6% υψηλότερο από ό,τι στη Λευκωσία. Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός (μετά φόρων) στην Πάφο υπολογίζεται €1.659. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο υπολογίζεται €1.000 και εκτός του κέντρου €883. Για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης το μέσο ενοίκιο υπολογίζεται €1.833 και εκτός του κέντρου €1.566.

Αύξηση ενοικίων 2,9% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη

Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι το 2025 ότι υπήρξε άνοδος, αλλά μικρή της τάξης του 3,4%. Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο μέσος ρυθμός μεταβολής των πραγματικών ενοικίων κατοικιών κυμάνθηκε από 1% στη Φινλανδία έως 17,6% στην Κροατία. Η ετήσια αύξηση των ενοικίων ήταν ψηλή στην Ελλάδα (10%), Ουγγαρία (9,8%), Βουλγαρία (9,6%) και Ρουμανία (8,2%). Να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Στην Τσεχία η ετήσια αύξηση το 2025 ήταν 6,1%, Λετονία 5,7%, Λιθουανία 5,6%, Πορτογαλία 5,3%, Σλοβακία και Ολλανδία 5,1%, Εσθονία 4,9%, Ιρλανδία 4,5%, Πολωνία 4,3%, Αυστρία 4,3%, Ιταλία 3,8%, Βέλγιο 3,7%. Ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων στην Ευρωζώνη είναι 2,9% σε ετήσια βάση.