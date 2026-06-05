Την αύξηση των αδειών κυνηγίου κατά €43 προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται πρόσθετη αύξηση της τάξης του 5% κάθε τέσσερα χρόνια. Με το νομοσχέδιο που τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση, οι χιλιάδες κυνηγοί πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν θέλουν να αποκτήσουν νέα άδεια κυνηγίου, νοουμένου ότι το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Βουλή, όταν αυτό θα σταλεί για συζήτηση.

Όπως προβλέπεται, με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμοι του 2003 – 2021, ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη που καταβάλλονται από τους κυνηγούς.

Σύμφωνα με τις αλλαγές, για την κανονική άδεια κυνηγίου, δηλαδή για κυνηγούς ηλικίας 18 – 65 ετών, τα τέλη αυξάνονται από τα €77 στα €120. Επίσης για κυνηγούς, ηλικίας 65 – 80 ετών, το τέλος αυξάνεται, από €43 που είναι σήμερα στα €65. Με άλλη πρόνοια του νομοσχεδίου, το τέλος που καταβάλλεται για την κανονική άδεια κυνηγίου, θα αυξάνεται κατά 5% κάθε τέσσερα έτη, από την 1η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνονται τέσσερα έτη από την ημερομηνία της τελευταίας αναπροσαρμογής του. Για κυνηγούς ηλικίας από 80 ετών και άνω, η έκδοση άδειας κυνηγίου παραχωρείται δωρεάν.

Όπως μας αναφέρθηκε στον «Φ», η αύξηση κρίθηκε αναγκαία γιατί εδώ και 21 χρόνια τα τέλη για την απόκτηση άδειας από κυνηγούς παραμένει η ίδια, αφού τα ισχύοντα τέλη εφαρμόζονται από το 2005. Αναμένεται ότι τα έσοδα από τις άδειες κυνηγίου θα διατεθούν από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, για την ανάπτυξη του θηράματος και την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι πέρσι εξέδωσαν νέα ή ανανέωσαν την άδεια κυνηγίου τους, 37.000 πρόσωπα. Ωστόσο η τάση για εξωτερικές δραστηριότητες όπως το κυνήγι είναι πτωτική, αφού κάθε φορά και λιγότεροι ανανεώνουν τις άδειες κυνηγίου. Σε αυτό συμβάλλει και το μειωμένο θήραμα αλλά και οι καιρικές συνθήκες.