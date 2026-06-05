Ένα από τα πλέον φιλόδοξα επενδυτικά έργα μικτής τουριστικής ανάπτυξης στην επαρχία Λεμεσού τίθεται πλέον σε τροχιά αδειοδότησης. Αφορά το έργο «The Rocks» το οποίο προγραμματίζεται να ανεγερθεί στα διοικητικά όρια της κοινότητας Πεντακώμου, στην προνομιακή παραλιακή τοποθεσία «Αργάκι του Μαύρου».

Η εταιρεία DRL5COMOS Properties Ltd έχει ήδη υποβάλει στις αρμόδιες κρατικές αρχές την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η οποία εκπονήθηκε από το γραφείο Συμβούλων Μηχανικών «Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.». Η μελέτη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Περιβαλλοντική Αρχή, παρέχοντας το δικαίωμα στο κοινό, στις τοπικές Αρχές και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να υποβάλει σχόλια, απόψεις και εισηγήσεις μέχρι και τις 3 Ιουλίου 2026.

Η έγκριση του Γενικού Σχεδίου (Master Plan) αποτελεί το πρώτο και πλέον καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της ανάπτυξης, η οποία, με βάση το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2029, αλλάζοντας ριζικά τον τουριστικό χάρτη της ανατολικής Λεμεσού, με πολυτελές ξενοδοχείο, 26 βίλες και 73 διαμερίσματα και παραλιακός χώρος εξυπηρέτησης.

Το προτεινόμενο έργο θα εκτείνεται σε μια συνολική παραθαλάσσια έκταση 34.714τ.μ. επί της οδού Ποσειδώνος, η οποία αποτελείται από δύο τεμάχια. Ο σχεδιασμός προβλέπει την παραχώρηση 3.871τ.μ. (ποσοστό 12%) ως δημόσιο χώρο πρασίνου και 2.456τ.μ. για τη δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου, αφήνοντας καθαρό εμβαδό οικοπέδου για την ανάπτυξη ύψους 28.387τ.μ. Στον χώρο υφίστανται παλαιότερες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πρόκειται να κατεδαφιστούν πλήρως.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα κατεδαφιστούν η ψαροταβέρνα «Κάλυμνος», εγκαταλειμμένο κτήριο, υποστατικό, εγκαταστάσεις του παραλιακού μπαρ «Palm Beach – Κάλυμνος» και υποστατικά του κατασκηνωτικού χώρου.

Το έργο βρίσκεται 3,6χλμ. νοτιοανατολικά του παραδοσιακού πυρήνα του Πεντακώμου, ενώ γειτνιάζει άμεσα με τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί στα 3,1χλμ. και τον υφιστάμενο κοινοτικό κατασκηνωτικό χώρο. Η πρόσβαση θα γίνεται ελεγχόμενα από μία κεντρική πύλη εισόδου-εξόδου στα βόρεια του τεμαχίου.

Ξενοδοχείο, επαύλεις και οικιστικές μονάδες

Το Master Plan του «The Rocks» χαρακτηρίζεται από μια υψηλής αισθητικής πολυμορφία, στοχεύοντας στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Η ανάπτυξη διαχωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα: Με συνολικό εμβαδόν 14.000τ.μ., το ξενοδοχείο θα διαθέτει δυναμικότητα 126 δωματίων. Στο επίκεντρο των εγκαταστάσεών του βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο ιαματικό θέρετρο (Spa) και κέντρο ευεξίας συνολικής έκτασης 900τ.μ. Επιπλέον, θα λειτουργήσουν 6 εξειδικευμένοι χώροι εστίασης (990τ.μ.), ικανοί να φιλοξενήσουν 480 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 300 άτομα σε εξωτερικές βεράντες.

Οικιστικές τουριστικές επαύλεις: Προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 26 επαύλεων, συνολικού εμβαδού 3.480τ.μ., με διαφορετικούς τύπους σχεδιασμού:

• 2 πολυτελείς παραλιακές επαύλεις (220τ.μ. έκαστη, 3 υπνοδωματίων).

• 5 επαύλεις με ιδιωτικό κήπο (200τ.μ. έκαστη, 3 υπνοδωματίων).

• 2 επαύλεις τύπου «lagoon» (200τ.μ. έκαστη, 3 υπνοδωματίων) και 4 ισόγειες επαύλεις «lagoon» (100τ.μ. έκαστη, 2 υπνοδωματίων).

• Σειρά από επαύλεις με μεγάλες βεράντες (2 επαύλεις των 160τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, 3 επαύλεις των 100τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια και 8 επαύλεις των 80 τ.μ. με 1 υπνοδημώτιο).

Συγκρότημα διαμερισμάτων και ρετιρέ: Θα ανεγερθούν 73 οικιστικές μονάδες συνολικού εμβαδού 6.700 τ.μ. Το συγκρότημα περιλαμβάνει:

• 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου (60τ.μ.).

• 20 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων (85τ.μ.).

• 2 πολυτελή ρετιρέ των τριών υπνοδωματίων (200τ.μ. έκαστο).

• 1 εμβληματικό ρετιρέ τεσσάρων υπνοδωματίων, συνολικής έκτασης 350τ.μ.

• Το συγκρότημα θα υποστηρίζεται από ιδιωτική αίθουσα υποδοχής και κοινόχρηστους χώρους 700τ.μ.

Η ανάπτυξη συμπληρώνεται από παραλιακό χώρο εξυπηρέτησης (Beach Club) συνολικού εμβαδού 1.050τ.μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει εσωτερικό εστιατόριο και μπαρ (700τ.μ.), εξωτερική βεράντα (480τ.μ.) και εντυπωσιακή εξωτερική πισίνα με οργανωμένα κρεβατάκια.

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου, χωροθετούνται 240 θέσεις στάθμευσης (70 για το ξενοδοχείο, 26 για τις βίλες, 94 για τα διαμερίσματα και 50 για το Beach Club).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαβούλευσης έχουν ληφθεί οι απόψεις αρμοδίων Τμημάτων και της τοπικής Αρχής, ενώ οι θέσεις του υπουργείου Άμυνας, λόγω της γειτνίασης με τη ναυτική βάση Μαρί η οποία και θα αναβαθμιστεί, παραμένουν εμπιστευτικές και θα συζητηθούν κεκλεισμένων των θυρών στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.