Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως εμπρησμός, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 511 οδηγοί και 131 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 238 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 76 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.