Μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, συγκίνησης και επιχειρηματικής αριστείας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο Pavilion Hall η επίσημη τελετή βράβευσης των εταιρειών που εντάχθηκαν στη λίστα Cyprus’ Best Workplaces™ 2026. Στην εκδήλωση «παρών» ήταν 50 κορυφαίες εταιρείες από όλο το φάσμα της κυπριακής αγοράς, από τις οποίες οι 25 έλαβαν την ανώτατη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία ενός υποδειγματικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Το Κεντρικό Μήνυμα: “The Faces of Best Workplaces™”

Το κεντρικό θέμα της φετινής βραδιάς, “The Faces of Best Workplaces”, επιλέχθηκε εσκεμμένα για να στρέψει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στους πραγματικούς πρωταγωνιστές: τους ίδιους τους ανθρώπους. Η φιλοσοφία της εκδήλωσης ανέδειξε το γεγονός ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν ξεχωρίζουν λόγω των υποδομών ή των αριθμών τους, αλλά χάρη στα πρόσωπα, το χαμόγελο και την αφοσίωση των εργαζομένων τους.

Εξάλλου, η ίδια η διάκριση των εταιρειών προέκυψε απευθείας από τη φωνή του προσωπικού τους. Μέσα από την ανώνυμη έρευνα εργαζομένων Trust Index© της Great Place To Work®, οι ίδιοι οι άνθρωποι αξιολόγησαν και ανέδειξαν τους οργανισμούς τους ως εργοδότες επιλογής, βασιζόμενοι στις αξίες της εμπιστοσύνης, της υπερηφάνειας και της συντροφικότητας.

Οι Τέσσερις Κατηγορίες των Βραβεύσεων

Οι 25 διακριθείσες εταιρείες βραβεύτηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες:

Five Years of Greatness : Μια ιδιαίτερα τιμητική κατηγορία, που αναγνώρισε τους οργανισμούς που καταφέρνουν να διατηρούν το υψηλό επίπεδο της εργασιακής τους κουλτούρας, συμπληρώνοντας 5 συνεχή έτη επιτυχημένης πιστοποίησης.

Μια ιδιαίτερα τιμητική κατηγορία, που αναγνώρισε τους οργανισμούς που καταφέρνουν να διατηρούν το υψηλό επίπεδο της εργασιακής τους κουλτούρας, συμπληρώνοντας 5 συνεχή έτη επιτυχημένης πιστοποίησης. Κατηγορία Μικρών Εταιρειών: Οργανισμοί με 20 – 49 εργαζόμενους.

Οργανισμοί με 20 – 49 εργαζόμενους. Κατηγορία Μεσαίων Εταιρειών: Οργανισμοί με 50 – 199 εργαζόμενους.

Οργανισμοί με 50 – 199 εργαζόμενους. Κατηγορία Μεγάλων Εταιρειών: Οργανισμοί με περισσότερους από 200 εργαζόμενους, όπου πέρα από την έρευνα, συνυπολογίστηκε και η εις βάθος αξιολόγηση των HR πρακτικών τους μέσω του Culture Audit©.

Διακριθέντες στην κατηγορία Five Years of Greatness:

Οι Νικητές της Λίστας Cyprus’ Best Workplaces™ 2026

Κατηγορία Μικρών Εταιρειών (20 – 49 άτομα)

Κατηγορία Μεσαίων Εταιρειών (50 – 199 άτομα)

Κατηγορία Μεγάλων Εταιρειών (200+ άτομα)

Μπορείτε επίσης να δείτε την πλήρη λίστα Cyprus’ Best Workplaces™ εδώ.

Οι Σύμμαχοι και Υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας

Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης στηρίχθηκε στην πολύτιμη συμβολή των χορηγών και συνεργατών που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο:

Κύριος Χορηγός: Ο όμιλος Kronos Corporate Group, αποτελεί έναν οργανισμό που αναγνωρίζει έμπρακτα την αξία της επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα. Η στρατηγική του στήριξη στον θεσμό υπογραμμίζει τη δέσμευση του ομίλου για την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην κυπριακή αγορά.

Ο όμιλος Kronos Corporate Group, αποτελεί έναν οργανισμό που αναγνωρίζει έμπρακτα την αξία της επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα. Η στρατηγική του στήριξη στον θεσμό υπογραμμίζει τη δέσμευση του ομίλου για την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην κυπριακή αγορά. Χρυσός Χορηγός: Η εταιρεία Sepaga, η οποία με τη δυναμική της παρουσία ως Gold Sponsor ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης των βέλτιστων εργασιακών πρακτικών στο νησί.

Η εταιρεία Sepaga, η οποία με τη δυναμική της παρουσία ως Gold Sponsor ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης των βέλτιστων εργασιακών πρακτικών στο νησί. Υποστηρικτές (Supporters ): Οι εταιρείες Prospectacy, Odyssey Cybersecurity και interFRONTIERS, οι οποίες στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια προβολής της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας.

Οι εταιρείες Prospectacy, Odyssey Cybersecurity και interFRONTIERS, οι οποίες στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια προβολής της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας. Υποστηρικτής Εκδήλωσης (Event Supporter ): Η εταιρεία Vassos Eliades Ltd, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση της γιορτινής αυτής βραδιάς.

Η εταιρεία Vassos Eliades Ltd, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση της γιορτινής αυτής βραδιάς. Χορηγός Επικοινωνίας (Media Partner): Ο Όμιλος Φιλελεύθερος, ο οποίος ως στρατηγικός συνεργάτης επικοινωνίας της Great Place To Work® ανέλαβε την ευρεία προβολή και ανάδειξη των ιστοριών επιτυχίας των φετινών νικητών στο κυπριακό κοινό.

Η Σημασία του Θεσμού για το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Η ετήσια βράβευση των Cyprus’ Best Workplaces™ δεν αποτελεί απλώς μια αναγνώριση των επιτευγμάτων του παρελθόντος, αλλά έναν ζωντανό θεσμό που οδηγεί το κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον σε μια νέα εποχή διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης. Οι εταιρείες που διακρίνονται, πέρα από την εγχώρια αναγνώριση, αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα συμμετοχής στις πανευρωπαϊκές λίστες της Great Place To Work®, ενισχύοντας τη διεθνή τους εικόνα ως κορυφαίοι εργοδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

Great Place To Work® Cyprus

Τ: 22 364 777

W: www.greatplacetowork.com.cy