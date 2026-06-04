Η easyCourier σηματοδοτεί νέα αναπτυξιακή πορεία στις υπηρεσίες διανομών και παράδοσης στην Κύπρο, μετά τη μετονομασία της Svelta Courier και την ένταξή της στην easy family of brands.

Η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής επένδυσης της Vassos Eliades Ltd στη Svelta Courier και εντάσσεται στη δυναμική επέκταση της easyGroup στην κυπριακή αγορά.

Με έμφαση στην τεχνολογία, την ευελιξία και την εμπειρία εξυπηρέτησης, η easyCourier στοχεύει στην ανάπτυξη πιο έξυπνων, γρήγορων και φιλικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η λειτουργία της easyCourier συνδυάζει την τεχνολογική βάση και την επιχειρησιακή εμπειρία της Svelta Courier με τη διεθνή δυναμική και αναγνωρισιμότητα της easyGroup.

Η επίσημη παρουσίαση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργού και ιδιοκτήτη της easy family of brands.

Ο Σερ Στέλιος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συναντήθηκε με διανομείς και προσωπικό και καλωσόρισε επίσημα την easyCourier στη μεγάλη οικογένεια της easy.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της easyCourier ανοίγει νέο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες διανομών και παράδοσης στην Κύπρο.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι παραδόσεις να γίνουν πιο γρήγορες, πιο αξιόπιστες και πραγματικά εύκολες για τον πελάτη, μεταφέροντας στον κλάδο τη φιλοσοφία της easy family of brands, που χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Ο CEO της easyCourier, Κρίστης Πλαστήρας, υπογράμμισε ότι η μετεξέλιξη της Svelta Courier σε easyCourier αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για την εταιρεία και αφετηρία μιας νέας αναπτυξιακής πορείας στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Με τη δυναμική και την υποστήριξη της easyGroup, ανέφερε, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να κινηθεί πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο στρατηγικά, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για πελάτες και συνεργάτες και ενισχύοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών στην Κύπρο.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Vassos Eliades Ltd, Βάσσος Κ. Ηλιάδης, χαρακτήρισε τη συνεργασία με την easyGroup στρατηγική κίνηση με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Όπως ανέφερε, ο μετασχηματισμός της Svelta Courier σε easyCourier αντικατοπτρίζει το όραμα του Ομίλου να επενδύει σε υπηρεσίες με προοπτική ανάπτυξης, καινοτομία και πραγματικό όφελος για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Σημείωσε ακόμη ότι η ένταξη μιας κυπριακής εταιρείας στην easy family of brands δημιουργεί νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για τον κλάδο των logistics και των διανομών στην Κύπρο.

Νέα ταυτότητα και ενισχυμένες δυνατότητες

Η ένταξη της Svelta Courier στην easyGroup και η μετονομασία της σε easyCourier ανοίγουν νέους ορίζοντες για την εταιρεία, παρέχοντας πρόσβαση στη δυναμική και την αναγνωρισιμότητα ενός διεθνούς brand με ισχυρή παρουσία σε πολλούς τομείς υπηρεσιών.

Παράλληλα, η easyCourier αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, να βελτιστοποιεί διαδικασίες και να αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η μετάβαση πραγματοποιείται με πλήρη ομαλότητα για πελάτες και συνεργάτες, χωρίς αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες ή στο επίπεδο εξυπηρέτησης, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της σταθερότητας των υπηρεσιών.

Με νέα ταυτότητα, ενισχυμένες δυνατότητες και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, η easyCourier φιλοδοξεί να διαμορφώσει τη νέα γενιά υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Κύπρο και στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή δυναμική της easyGroup.