Στο 2,6% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Μάιο του 2026 σε ετήσια βάση, επηρεασμένος κυρίως από τη σημαντική αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο του 2026 μειώθηκε κατά 0,06 μονάδες, ή κατά 0,06%, και διαμορφώθηκε στις 102,74 μονάδες, σε σύγκριση με 102,80 μονάδες τον Απρίλιο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή, με 22,9%, και Γεωργικά Προϊόντα, με 4,7%.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό, με -3,7%.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό, με 5,5%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα, με -2,7%.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις Μεταφορές, με αύξηση 9,5%, και στην Ένδυση και Υπόδηση, με μείωση 8,2%.

Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στις κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός, με 4,6%, και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα, με 4,2%.

Μείωση 4,2% σημειώθηκε στην κατηγορία Ενημέρωση και Επικοινωνία.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα, με αύξηση 1,8%, και Μεταφορές, με μείωση 1,1%.

Οι επιδράσεις στον δείκτη τιμών

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Μαΐου 2026, σε σχέση με τον Μάιο του 2025, είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος, Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός, καθώς και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός.

Η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση σε ετήσια βάση προήλθε από τις κατηγορίες Υγεία, Ενημέρωση και Επικοινωνία και Ένδυση και Υπόδηση.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του δείκτη είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα, Μεταφορές και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά.

Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας.

Σε μηνιαία βάση, το Ηλεκτρικό Ρεύμα είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του δείκτη, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά.