Νέα αιτιολογημένη γνώμη απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο, καλώντας τη να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των ευρωπαϊκών κανόνων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, αποστέλλεται συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, καθώς η χώρα δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τις πρόνοιες της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι διατάξεις έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Ιουλίου 2024 και περιλαμβάνουν μέτρα για την απλούστευση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών τόσο για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας όσο και για τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Μεταξύ άλλων, η Οδηγία προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση αδειών, ενίσχυση του ρόλου του ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης για τις αιτήσεις, καθώς και την αναγνώριση των έργων ΑΠΕ και των σχετικών δικτυακών υποδομών ως έργων υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.

Η Κομισιόν είχε ήδη εκκινήσει τη διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2024, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη, καθώς η χώρα δεν είχε κοινοποιήσει κανένα μέτρο μεταφοράς της Οδηγίας. Παρότι στο μεταξύ οι κυπριακές αρχές κοινοποίησαν σειρά μέτρων και παρείχαν διευκρινίσεις προς τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, η Κομισιόν έκρινε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η Κύπρος διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να ολοκληρώσει τη μεταφορά των εκκρεμών διατάξεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

ΚΥΠΕ