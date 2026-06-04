Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες τη δημιουργία νέου ταμείου, με προίκα ύψους 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε μέσω αυτών να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας με κοινωνικό αντίκτυπο, σε χώρες της Νότιας Μεσογείου.

Η Επιτροπή

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ίδια, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και η Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Fund – SEF), την οποία χαρακτηρίζει εμβληματική πρωτοβουλία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Η Κομισιόν ευελπιστεί ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της ανισότητας των φύλων, στηρίζοντας παράλληλα την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής και των συνεργατών της αποσκοπεί στην παραχώρση στήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, ακριβώς λόγω του διττού τους στόχου: της οικονομικής βιωσιμότητας από τη μια και του κοινωνικού αντίκτυπου, από την άλλη. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, το επενδυτικό σκέλος του SEF (Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας), που θα βασίζεται σε συμμετοχικά κεφάλαια (equity), θα συμβάλει στην κάλυψη αυτού του χρηματοδοτικού κενού για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Η πρωτοβουλία για το Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, με σκοπό την αξιοποίηση της καινοτομίας και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Με συνολική συνεισφορά 80 εκατ. ευρώ, το SEF θα στηρίξει επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η κλιματική δράση και η χρηματοοικονομική ένταξη.

Το Ταμείο χωρίζεται σε δύο μέρη:

Α. Ένα επενδυτικό ταμείο συμμετοχικών κεφαλαίων, ύψους 45 εκατ. ευρώ, το οποίο τίθεται σε λειτουργία αμέσως.

Β. Ένα ταμείο δανειοδότησης ύψους 35 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενο από Μηχανισμό Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance Facility).

Ο τελευταίος αυτός μηχανισμός αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζει τις χώρες-εταίρους στη βελτίωση των κανονιστικών πλαισίων, στην ενίσχυση των θεσμικών τους δυνατοτήτων και στην κινητοποίηση επενδύσεων. Μαζί, τα εργαλεία αυτά θα παρέχουν στοχευμένη χρηματοδότηση σε μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στις χώρες της Νότιας Μεσογείου.

Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica, δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση της δημιουργίας του Ταμείου ότι «στη Νότια Μεσόγειο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν πάνω από το 85% της απασχόλησης, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση τής χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα ενισχύσει τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, προωθώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ευημερία για ένα πιο ανθεκτικό και δίκαιο μέλλον στην περιοχή μας».