Το γεγονός ότι δεν έλαβαν μήνυμα από το CY-Alert όλοι οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων χωριών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καλού Χωριού, γνωστοποίησε κάτοικος της Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με μαρτυρία της Ελένης Λουκά στους δημοσιογράφους, «κάποιοι από εμάς δεν λάβαμε κανένα μήνυμα από το CY-Alert».

Μάλιστα, όπως είπε, μια γυναίκα, το σπίτι της οποίας βρισκόταν στο βουνό, δεν έλαβε μήνυμα και άργησε πολύ ενημερωθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει η ζωή της.

«Η γυναίκα ενημερώθηκε από άλλους κατοίκους του χωριού. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Πρέπει κάτι να γίνει», είπε η κ. Λουκά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 12:40 το μεσημέρι, με το πρώτο μήνυμα από το CY-Alert να φτάνει στα κινητά των κατοίκων στις 17:18.

Στις 19:20 οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα πως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.