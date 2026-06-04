Το νέο πακέτο του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Κύπρο συνδυάζει εύσημα για τη δημοσιονομική εικόνα αλλά και πιέσεις από την Κομισιόν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η οικονομία αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την αγορά εργασίας, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, το σύστημα δικαιοσύνης και την κοινωνική πρόνοια.

Ειδικά για το τελευταίο, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι προκλήσεις που βλέπει η Κομισιόν και επικεντρώνονται σε αυξημένους κινδύνους φτωχοποίησης για τις μεγαλύτερες ηλικίες, σε ανεπάρκειες στο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας, στο στεγαστικό πρόβλημα και την έλλειψη οικονομικά προσιτής και κοινωνικής στέγης.

Για την αγορά εργασίας, στις προκλήσεις καταγράφονται: Ελλείψεις εργατικού δυναμικού και προβλήματα στην ενσωμάτωση των γυναικών και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ανάγκη επιχειρησιακής αναβάθμισης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ποιοτικής απασχόλησης, με βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η Κομισιόν καλεί μέσα από τις συστάσεις της την Κύπρο να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων όσον αφορά τις καθαρές δημοσιονομικές δαπάνες – παρά τα παρατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, να αξιοποιήσει πλήρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης (απορρόφησε λίγο πάνω από το 50%), να ενισχύσει την έρευνα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, αλλά και στην έλλειψη κοινωνικής στέγασης.

Η έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας (PPS) αναφέρει ότι οι οικονομικές προοπτικές της Κύπρου σκιάζονται από σημαντικούς κινδύνους καθοδικής τάσης, με κυρίαρχο στοιχείο να είναι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, διακυβεύονται οι ευπάθειες, ιδίως στον τουρισμό, όπου οι αφίξεις είναι ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε συνδυασμό με τη σημαντική εξάρτηση της Κύπρου από τις εισαγωγές, ειδικά για τα ενεργειακά αγαθά, που αυξάνει την ευπάθεια της χώρας σε εξωτερικούς κραδασμούς, απαιτεί στενή παρακολούθηση των εξωτερικών ανισορροπιών της.

Η Κομισιόν στέλνει στην Κυβέρνηση πέντε μηνύματα: