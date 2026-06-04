Με την εφαρμογή για πρώτη φορά της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής συνέρχεται σήμερα η νέα Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 4 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο που ενέκρινε η απελθούσα Βουλή.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας. Στον πρώτο γύρο, για εκλογή απαιτούνται τουλάχιστον 29 ψήφοι, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Εάν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα προκριθούν σε δεύτερο γύρο, όπου θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που διεκδικούν θέση στον δεύτερο γύρο θα πραγματοποιείται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ τους. Εάν η ισοψηφία παραμείνει και στον τελικό γύρο, ο νέος Πρόεδρος θα αναδεικνύεται με δημόσια κλήρωση υπό την ευθύνη του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

Μέχρι την εκλογή Προέδρου, της συνεδρίας θα προεδρεύσει ο πρεσβύτερος σε ηλικία Βουλευτής, εκτός εάν είναι υποψήφιος για το αξίωμα, οπότε καθήκοντα προεδρεύοντος αναλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε ηλικία βουλευτής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πρεσβύτερος σε ηλικία Βουλευτής ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας.

Πρώτο τεστ πολιτικών συσχετισμών

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό τεστ των πολιτικών συσχετισμών που διαμορφώθηκαν μετά τις βουλευτικές εκλογές, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής και στις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.

Αν και το αποτέλεσμα παραμένει ρευστό, το τοπίο έχει πλέον ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό μετά την απόφαση του ΑΚΕΛ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου. Την υποψηφιότητα Στεφάνου στηρίζει ήδη το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, γεγονός που διαμορφώνει αφετηρία 19 ψήφων και τον καθιστά ισχυρό διεκδικητή για πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προσέρχεται στην ψηφοφορία με στόχο την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου, ενώ το ΔΗΚΟ αναμένεται να αποφασίσει οριστικά τις τελευταίες ώρες πριν τη συνεδρία για την διεκδίκηση της Προεδρίας με υποψήφιο τον πρόεδρό του, Νικόλα Παπαδόπουλο. Στην περίπτωση αυτή, καθοριστική σημασία αναμένεται να έχουν οι επιλογές του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς οι ψήφοι τους ενδέχεται να κρίνουν ποιος θα εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον τελικό γύρο.

Το ΕΛΑΜ διατηρεί μέχρι στιγμής τον σχεδιασμό για κάθοδο με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο, ενώ έχει ήδη αποκλείσει στήριξη τόσο προς την Αννίτα Δημητρίου όσο και προς υποψήφιο του ΑΚΕΛ σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο. Την ίδια ώρα, η Άμεση Δημοκρατία εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Υπό τα σημερινά δεδομένα, ο δεύτερος γύρος θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν φαίνεται να συγκεντρώνει εκ των προτέρων τις 29 ψήφους που απαιτούνται για εκλογή από την πρώτη ψηφοφορία. Οι τελικές ισορροπίες αναμένεται να διαμορφωθούν μέσα από τις αποφάσεις των μικρότερων κομμάτων και τις επιλογές που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

ΚΥΠΕ