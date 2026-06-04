Σε δημόσια απολογία για τα όσα αναπαρήγαγε γύρω από την υπόθεση της «Σάντη», μετά και το πόρισμα της Αστυνομίας, καλεί τον Μακάριο Δρουσιώτη, ο Νίκος Τορναρίτης.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook, «για τέσσερις μήνες παρακολουθήσαμε μια εκστρατεία καταγγελιών, υπαινιγμών και δημόσιας στοχοποίησης ανθρώπων, με βαρύτατες συνέπειες. Άνθρωποι διασύρθηκαν δημόσια, οικογένειες δοκιμάστηκαν και το πολιτικό κλίμα δηλητηριάστηκε από ισχυρισμούς που δεν επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια ερευνητικά όργανα».

Προσθέτει ότι «σήμερα, το ελάχιστο που οφείλει είναι μια δημόσια συγγνώμη. Συγγνώμη προς τον άνθρωπο που βρέθηκε στην εντατική. Συγγνώμη προς τον υποψήφιο που οδηγήθηκε εκτός ψηφοδελτίου. Συγγνώμη προς όλους όσοι στοχοποιήθηκαν και αδικήθηκαν χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Και βεβαίως, συγγνώμη προς το ίδιο του το κόμμα, το οποίο με τις πράξεις, τις παρεμβάσεις και τις παραλείψεις του συνέβαλε καθοριστικά στο να υποστεί σοβαρό πολιτικό κόστος στις βουλευτικές εκλογές».

Αυτούσια η ανάρτησή του

Μετά το εμπεριστατωμένο πόρισμα της Κυπριακής Αστυνομίας, αλλά και τα ευρήματα και τις αξιολογήσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών και αμερικανικών αρχών, το λιγότερο που όφειλε να πράξει ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι να προβεί σε μια δημόσια απολογία και να επιδείξει στοιχειώδη μεταμέλεια για όσα είπε, έγραψε και αναπαρήγαγε γύρω από την υπόθεση της λεγόμενης «Σάντι».

Για τέσσερις μήνες παρακολουθήσαμε μια εκστρατεία καταγγελιών, υπαινιγμών και δημόσιας στοχοποίησης ανθρώπων, με βαρύτατες συνέπειες. Άνθρωποι διασύρθηκαν δημόσια, οικογένειες δοκιμάστηκαν και το πολιτικό κλίμα δηλητηριάστηκε από ισχυρισμούς που δεν επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια ερευνητικά όργανα.

Σήμερα, το ελάχιστο που οφείλει είναι μια δημόσια συγγνώμη. Συγγνώμη προς τον άνθρωπο που βρέθηκε στην εντατική. Συγγνώμη προς τον υποψήφιο που οδηγήθηκε εκτός ψηφοδελτίου. Συγγνώμη προς όλους όσοι στοχοποιήθηκαν και αδικήθηκαν χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Και βεβαίως, συγγνώμη προς το ίδιο του το κόμμα, το οποίο με τις πράξεις, τις παρεμβάσεις και τις παραλείψεις του συνέβαλε καθοριστικά στο να υποστεί σοβαρό πολιτικό κόστος στις βουλευτικές εκλογές.

Η σιωπή δεν αποτελεί ανάληψη ευθύνης. Η υπεκφυγή δεν συνιστά αυτοκριτική. Όταν τα γεγονότα και τα πορίσματα μιλούν, η δημοκρατική ευθιξία επιβάλλει το θάρρος της παραδοχής. Και η παραδοχή αρχίζει με μία λέξη: συγγνώμη.