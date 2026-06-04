Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος γύρω από την επονομαζόμενη «Σάντη» άνοιξε το κεφάλαιο ευθύνες για όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διέσυραν πρόσωπα, θεσμούς ή άφησαν σαφείς αιχμές για διαφθορά ή την ηθική τους.

Ήδη με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα η Αστυνομία άρχισε έρευνα από άλλους ανακριτές, σε σχέση με τα πλαστά μηνύματα, την κυκλοφορία τους καθώς και τις αναρτήσεις και δηλώσεις σε σχέση με θεσμούς και κρατικούς αξιωματούχους. Δύο τουλάχιστον πρόσωπα θα ελεγχθούν για το ζήτημα μετά το ξεκαθάρισμα με τις καταγγελίες Δρουσιώτη και σύμφωνα με τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, έχουν ήδη ενημερωθεί και θα κληθούν να ανακριθούν. Από το είδος των υποθέσεων που εξετάζονται «φωτογραφίζονται» η ίδια η «Σάντη» και ο Μ. Δρουσιώτης. Είναι ωστόσο άγνωστο αν οι Αρχές θα κινηθούν και κατά προσώπων που βρίσκονται εκτός Κύπρου και είχαν με αναρτήσεις τους εμπλακεί στο θέμα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει στα χέρια των ανακριτών κατάθεση της «Σάντης» με την οποία ομολόγησε ότι η ίδια από μόνη της χωρίς τη συνδρομή άλλων, κατασκεύασε τα μηνύματα. Αυτό από μόνο του αποτελεί παραδοχή για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Από κει και πέρα, προκύπτει ζήτημα κυκλοφορίας των πλαστών μηνυμάτων και το θέμα με την αξιοπιστία των θεσμών και κρατικών αξιωματούχων, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και οι ελληνικές Αρχές διερευνούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα μετά από καταγγελία του Γιώργου Μυλωνάκη, πριν υποστεί το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μήνυση ήταν κατά παντός υπευθύνου και έγινε στον Άρειο Πάγο. Αναμένεται ότι θα ζητηθεί η συνδρομή των κυπριακών Αρχών για το θέμα.

Στο μεταξύ, μέσα από την ανάλυση της μαρτυρίας που προέκυψε από τις δίμηνες έρευνες της Αστυνομίας, όπως την παρουσίασε ο εκπρόσωπος Τύπου Βύρων Βύρωνος, φαίνεται ότι 18 ισχυρισμοί που προβλήθηκαν έχουν καταρρεύσει. Όπως ανέφερε χθες ο κ. Βύρωνος, έχουν διαψευστεί:

– Ισχυρισμός περί σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης «Σάντη» από τον πρώην δικαστή Μ.Χ. και γέννηση ενός κοριτσιού ονόματι Ελπίδα στις 27/01/1997 η οποία πέθανε από λευχαιμία στις 15/02/2008.

– Ισχυρισμός της Κ.Κ., ότι ο θείος της, είδε την ίδια και τον Μ.Χ. σε ράντζο στην Ανάγυια όπου συναντιόνταν κρυφά ενώ ήταν ανήλικη.

– Ισχυρισμός απόκτησης 3 παιδιών με τον πρώην δικαστή Μ.Χ..

– Θάνατος του πατέρα της Κ.Κ. λόγω ηλεκτροπληξίας στο μπάνιο.

– Θάνατος πρώην συζύγου του πρώην δικαστή Μ.Χ..

– Ισχυριζόμενο ταξίδι Κ.Κ. με Μ.Χ. στην Νίκαια Γαλλίας όταν ήταν 15 χρονών και φιλοξενία σε έπαυλη.

– Ισχυρισμός περί πρόκλησης σωματικής βλάβης της Κ.Κ. από τον Μ.Χ..

– Ισχυρισμός για μετάβαση της Κ.Κ. στην Γερμανία μέσω του δημοσιογράφου Σ.Ο. και φιλοξενία της σε καταφύγιο γυναικών.

– Ισχυριζόμενη υποκλοπή μηνυμάτων από το κινητό τηλέφωνο του πρώην δικαστή Μ.Χ..

– Ισχυρισμός για έμβασμα ποσού 850.000 ευρώ σε δόσεις από την Αδελφότητα των «Ροδοσταύρων», για εξαγορά της σιωπής της Κ.Κ..

– Ισχυρισμός εργοδότησης της Κ.Κ. στο Προεδρικό και στη Νομική Υπηρεσία.

– Εργοδότηση της Κ.Κ. στο Ταχυδρομείο με την συνδρομή του Ανδρέα Γρηγορίου.

– Go Gordian – Μετοχές Μ.Χ. και συζύγου του, Σ.Χ..

– Ηχητικό «Σαντη» με «Μυλωνάκη».

– Κοριοί στην Νομική Υπηρεσία με αναφορά στο όνομα του Μορφάκη Σολομωνίδη.

– Ισχυρισμός για συνάντηση της Κ.Κ. με τον Γενικό Εισαγγελέα.

– Ισχυρισμός για διορισμό του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

– Ισχυρισμός ότι ο άγνωστος με το ψευδώνυμο User 6 ήταν ο Μ.Χ. ο οποίος απέστειλε απειλητικά μηνύματα προς τον Ν.Κ..

– Ισχυρισμός περί αποστολής μηνύματος του Δικαστή Μ.Μ. προς τον Μ.Χ. για να τον ευχαριστήσει για τον διορισμό του στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας και οι συνεργάτες του έδωσαν εξηγήσεις και απαντήσεις για σειρά ζητημάτων όπως για παράδειγμα πώς η 45χρονη γυναίκα εντόπιζε τα ονόματα προσώπων κυρίως στην Ελλάδα και δημιουργούσε ηχητικά βίντεο ή μηνύματα, ως να ήταν τα ίδια τα άτομα αυτά. Η εξήγηση που δόθηκε είναι πως η ίδια έψαχνε στο διαδίκτυο και εντόπιζε τα τηλέφωνά τους που ήταν ανοικτά. Ειδικά στην περίπτωση του διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιώργου Μυλωνάκη, εντοπίστηκε το πρόσωπο που χρησιμοποιήθηκε το κινητό του και φέρεται να μιλά ως ο συνεργάτης του Έλληνα πολιτικού. Πρόκειται για Τ/κ που έδωσε κατάθεση και ανέφερε πως ουδεμία σχέση έχει, ενώ και ο ίδιος ο συνεργάτης του κ. Μυλωνάκη που φέρεται να ακούεται στο βίντεο, ανέφερε πως δεν είναι η φωνή του.

Καμιά πολιτική πίεση

Ο Αρχηγός Αστυνομίας απέρριψε επίσης χθες κατηγορηματικά αναφορές και ισχυρισμούς περί πολιτικών πιέσεων αναφορικά με δημοσιοποίηση του πορίσματος των αστυνομικών ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», μετά τις βουλευτικές εκλογές και λίγο πριν το πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μ. Δρουσιώτη. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία ουδεμία εμπλοκή είχε στην προεκλογική περίοδο και απέδωσε το χρονικό σημείο της παρουσίασης της έρευνας, στο γεγονός ότι τώρα ολοκληρώθηκαν.

Αναφορικά με τις εκθέσεις της Europol και του FBI ο Αρχηγός της Δύναμης ανέφερε ότι η πρώτη μας ανέφερε ότι κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα με τη δική μας έρευνα, ενώ το δεύτερο επισήμανε ότι οι μέθοδοι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε έγιναν σύμφωνα με αυτές που έπρεπε να ακολουθηθούν.

«Θα τα πούμε μετά το πόρισμα»

Με αναφορές στον Αναστασιάδη και το επικείμενο πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μακάριου Δρουσιώτη. Έγραψε: «Άκουσα τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Τελικά ούτε η Europol, ούτε το FBI βοήθησαν αλλά τα μηνύματα είναι όλα «χαλκευμένα» και οι πληροφορίες ψευδείς. Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας ήταν ευθυγραμμισμένες με όσα διέρρεε στον Τύπο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η έρευνα και η κατάληξη ταυτόσημη με όσα προανάγγειλε ο Αναστασιάδης, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το σύστημα. Έτσι, μια γυναίκα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε με μια εφαρμογή εκατοντάδες μηνύματα SMS, Viber, Signal, με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και γεγονότα με λεπτομέρειες που δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει. Ο αρχηγός της αστυνομίας ενημέρωσε την κοινή γνώμη, σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση, ότι αυτή είναι η αλήθεια και… ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ο κ. Αρναούτης δεν είδε καμιά διασύνδεση με τη Focus και το Κράτος Μαφία, δεν γνώριζε καν πως το πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί και μόλις χτες… έμαθε πως τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν από βδομάδας. Βιάστηκε ωστόσο να ολοκληρώσει την διερεύνηση της Αστυνομίας, δεν περίμενε καν το πόρισμα, μπας και χαλάσει το σενάριο. Όταν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα του πορίσματος του Κράτους Μαφία ελπίζω να αναβλέψει. Θα τα πούμε τότε».

Εξάλλου, δικαιωμένος αισθάνεται ο πρώην Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, μετά τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι δεν του προκάλεσε καμία έκπληξη το αποτέλεσμα των ερευνών, ενώ σημείωσε πως για τον ίδιο προέχει η διαφύλαξη της προσωπικής του αξιοπρέπειας και του ονόματός του. Αφού αναφέρει ότι θα αναμένει τις περαιτέρω έρευνες τις Αστυνομίας τονίζει πως «σε σχέση με τον Μακάριο Δρουσιώτη είμαι ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους μου ώστε να κινήσουμε όλες τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του αλλά και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου καταδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την πλεκτάνη».