Η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισε διαδικασία για έκδοση του 45χρονου Ρασάντ Σουλτάνοφ στο Ηνωμένο Βασίλειο για κατασκοπεία σε βάρος της Βρετανίας επί κυπριακού εδάφους.

Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται ο ύποπτος από τις βρετανικές Αρχές έχουν να κάνουν με τις βάσεις Ακρωτηρίου όπου εδρεύει η βασιλική αεροπορία της γηραιάς Αλβιόνας (RAF).

Εναντίον του Σουλτάνοφ είχε καταχωρισθεί υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού από τη Δημοκρατία και μάλιστα ο Αζέρος κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων και παρακολούθηση στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας εξετάζοντας αίτημα των βρετανικών Αρχών αποφάσισε να αναστείλει την υπόθεση σε βάρος του και να δρομολογήσει διαδικασία έκδοσής του. Η αναστολή υλοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και αμέσως ο υπόδικος επανασυνελήφθη στη βάση του αιτήματος των Βρετανών.

Σήμερα, μάλιστα, είναι ορισμένη η έναρξη διαδικασίας σε αρμόδιο Δικαστήριο της Λεμεσού, εκεί όπου ο Σουλτάνοφ μέσω του δικηγόρου του Ευστάθιου Ευσταθίου θα προβάλει τις δικές του θέσεις.

Ιρανός πράκτορας

Να σημειωθεί ότι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», οι Αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου θεωρούν πως ο 45χρονος Σουλτάνοφ έχει άμεση σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Σύμφωνα με τις θέσεις επί των οποίων στηρίζουν το αίτημά τους, λάμβανε οπτικό υλικό από τις κτηριακές εγκαταστάσεις των Βάσεων και το απέστελλε στον «χειριστή» του, ο οποίος, στη βάση πληροφοριών της εφημερίδας μας, πιστεύεται πως είναι ο Αζερο-Ιρανός, Ελσάντ Ελσίν Χατζίγιεφ, ο οποίος καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Απόρρητες πληροφορίες που έχει λάβει στο παρελθόν η Κυπριακή Δημοκρατία φέρουν τον Χατζίγιεφ να είναι «εγκέφαλος» κυκλώματος που έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν και έχει στρατολογήσει αριθμό πρακτόρων, μεταξύ των οποίων και ο Σουλτάνοφ.

Συχνότητα πτήσεων

Επιπλέον, οι Άγγλοι θεωρούν ότι ο Σουλτάνοφ παρακολουθούσε και κατέγραφε τη συχνότητα πτήσεων των βρετανικών μαχητικών αεροσκαφών, διαβιβάζοντας τις πληροφορίες στον Χατζίγεφ. Τα αδικήματα για τα οποία είναι ύποπτος στη Βρετανία ο 45χρονος επισύρουν -σε περίπτωση καταδίκης- ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Οι τελευταίες εξελίξεις συνδέονται με τα όσα είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις αρχές Ιουνίου. Όπως γράφαμε, οι Βρετανοί είχαν προχωρήσει σε έκδοση εντάλματος σύλληψης και έκδοσης, γνωστό σε νομικούς κύκλους ως TCA (Trade and Cooperation Agreement-«Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας»). Το εν λόγω ένταλμα εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Με αυτό οι Βρετανοί αποτείνονται πλέον στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοια ζητήματα.

Γιατί όχι στην Κύπρο

Η εφημερίδα μας επιχείρησε να λάβει απαντήσεις για το γεγονός ότι αποφασίστηκε η έκδοση του Σουλτάνοφ στη Βρετανία και όχι η εκδίκαση της υπόθεσης του στην Κύπρο, με δεδομένο ότι ο Αζέρος κάτοχος και βρετανικού διαβατηρίου είχε παρακολουθήσει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλ. βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»). Άτομο που έχει εικόνα για το έργο των διωκτικών Αρχών, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της φερόμενης κατασκοπευτικής δράσης του Σουλτάνοφ αφορούσε στις Βάσεις Ακρωτηρίου, από τις οποίες προκύπτει να έλαβε μεγάλο όγκο οπτικού υλικού.

Έντονο ενδιαφέρον

Όπως συνάγεται από τις εξελίξεις, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η σύλληψη του Σουλτάνοφ στη Δημοκρατία, οι Βρετανοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεση. Λίγο μετά τη σύλληψή του στις 21/6/2025 δημοσιογράφοι από την Αγγλία είχαν έρθει στην Κύπρο επιχειρώντας να λάβουν πληροφόρηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το εν λόγω πρόσωπο.

Επιπλέον, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» τον Νοέμβριο του 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαστική Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις (Eurojust) αποτάθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία ζητώντας τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας (Joint Investigation Team) για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά τα γεγονότα δεν αφήνουν αμφιβολίες ως προς το ενδιαφέρον από υπηρεσίες πληροφοριών των Βρετανών για την υπόθεση.

Προσφυγή από Ευσταθίου

Η προσπάθεια από την υπεράσπιση του Σουλτάνοφ για αποτροπή της έκδοσης του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι στις 31/5/2026 ο δικηγόρος του, Ευστάθιος Ευσταθίου, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η υπεράσπιση του Σουλτάνοφ θεωρεί ότι ο 45χρονος παρανόμως κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές και ότι στην περίπτωσή του υπήρξαν παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπλέον, εκκρεμεί και ένδικο μέσο στην Κυπριακή Δημοκρατία.