Νόμιμα εκδόθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού τα εντάλματα σύλληψης και έρευνας του διαμερίσματος και του οχήματός του Αζέρου που κατηγορείται για κατασκοπεία, αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού για κατασκοπεία, δημοσίευση ειδήσεων που αφορούν έργα άμυνας, είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Με αίτημά του στο Ανώτατο, ζήτησε άδεια για να προσβάλει την εγκυρότητα των ενταλμάτων που εκδόθηκαν στις 21/6/2025 και αφορούν τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Αποτελεί θέση της πλευράς του αιτητή, όπως την ανέπτυξε ο δικηγόρος του Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου, ότι η άκριτη αποδοχή μη τεκμηριωμένων και ανεπαλήθευτων πληροφοριών ως επαρκούς νομικής βάσης για την έκδοση των εκκαλουμένων ενταλμάτων, προερχόμενων από τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς θεσμικό ή νομικό πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης ή δικαστικής συνεργασίας, συνιστά ουσιώδη πλάνη επί νομικού ζητήματος και υπέρβαση εξουσίας εκ μέρους του κατώτερου Δικαστηρίου.

Η εξάρτηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθεται, από πληροφορία τρίτης χώρας, η πηγή της οποίας είναι απρόσιτη, μη ελέγξιμη και μη διασταυρωμένη, δεν είναι επιτρεπτή. Το κατώτερο Δικαστήριο, υποδεικνύεται, δεν είχε κανένα στοιχείο προκειμένου να αξιολογήσει αντικειμενικά την αξιοπιστία της ξένης πληροφορίας, το περιεχόμενο της οποίας δεν συνοδεύτηκε από οτιδήποτε άλλο, ούτε επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητα ευρήματα. Η δε λεγόμενη επιβεβαίωση της ληφθείσας πληροφορίας, μέσω φυσικής παρακολούθησης από Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συνιστά κυκλική λογική (circular reasoning), περιοριζόμενη σε επιφανειακές παρατηρήσεις. Αποτέλεσμα τούτου, η θεμελίωση εύλογης υποψίας είναι ελλιπής και αποτέλεσμα πλάνης του κατώτερου Δικαστηρίου.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Άγγελος Δαυίδ που εξέτασε την αίτηση απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η πληροφορία προερχόταν από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, επικαλούμενος την μαρτυρία του όρκου του ανακριτή που απλά ανέφερε για πληροφορία από συνεργαζόμενη χώρα.

Αποτελεί εύρημα του Δικαστηρίου ότι στην υπό συζήτηση περίπτωση, η ληφθείσα πληροφορία αναφερόταν κατά συγκεκριμένο τρόπο στην εμπλοκή του αιτητή στα υπό διερεύνηση αδικήματα, στον τρόπο δράσης και αντίδρασης του, την συμπεριφορά και τον ρόλο του σε συνάρτηση με αυτά. «Δεν επρόκειτο για γενικούς και αόριστους ισχυρισμούς, ούτε βεβαίως συμπερασματικές απολήξεις και υποθέσεις του πληροφοριοδότη. Παράλληλα, ως τέθηκε υπόψη του Κατώτερου Δικαστηρίου, οι πληροφορίες που λήφθηκαν από την ξένη υπηρεσία, επιβεβαιώθηκαν, κατόπιν φυσικής παρακολούθησης του αιτητή σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και από τις Υπηρεσίες της Δημοκρατίας», ανέφερε ο δικαστής.

Το Ανώτατο πρόσθεσε ότι οι υπόνοιες της αστυνομίας σε βάρος του αιτητή στην υπό συζήτηση περίπτωση ήταν καθ’ όλα εύλογες. Ούτε η αναγκαιότητα της έκδοσης του αιτούμενου εντάλματος σύλληψης, υπό το φως όσων τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, θα μπορούσε βάσιμα να αμφισβητηθεί. Πέραν της αναγκαιότητας για παρεμπόδιση της διάπραξης των υπό διερεύνηση αδικημάτων μέσω της σύλληψης του αιτητή, ορατός προβάλλει ο κίνδυνος διαφυγής του από την Κύπρο αλλά και επέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης και του ανακριτικού έργου, μέσω της καταστροφής τεκμηρίων, κατέληξε το Δικαστήριο απορρίπτοντας την αίτηση.

Σημειώνεται ότι τα υπό κρίση αδικήματα διαπράχθηκαν, κατ’ ισχυρισμό, κατά το μήνα Απρίλιο μέχρι και την 21.06.2025, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Αζέρος κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου, φερόταν να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία των Βρετανών στη Βάση Ακρωτηρίου και στη Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και ότι ενδέχεται να διοργανώσει άμεση τρομοκρατική επίθεση. Ο αιτητής, σύμφωνα με την πληροφορία που επικαλέστηκε η Αστυνομία, είναι σε επαφή με τους φρουρούς της επανάστασης του ΙΡΑΝ (IRGC).

Από παρακολούθηση, αυτός θεάθηκε πεζός σχεδόν καθημερινά να κινείται πλησίον των Βρετανικών Βάσεων, κρατώντας φωτογραφική μηχανή, με μεγεθυντικό φακό και τρία κινητά τηλέφωνα (Smart Phones). Θεάθηκε να βγάζει φωτογραφίες τόσο με τα κινητά του τηλέφωνα όσο και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και τη φωτογραφική του μηχανή, ως επίσης να συνομιλεί με τα κινητά του τηλέφωνα και να κρατά έντυπες σημειώσεις.

Παρενθετικά αναφέρεται ότι τρεις ημέρες μετά συνελήφθη και δεύτερος Αζέρος στην Κρήτη, επίσης για κατασκοπεία.