Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση δυο λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που είναι κατηγορούμενες στην υπόθεση θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, οι οποίες ζητούσαν την έκδοση ενταλμάτων και διαταγμάτων αναφορικά με την αποδοχή εξ ακοής μαρτυρίας στο Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση.

Οι δυο αιτήτριες λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος σε σχέση με τον ανήλικο Στυλιανό Κωνσταντίνου. Αρχικά, η υπεράσπιση των δύο λειτουργών των ΥΚΕ είχε εγείρει ένσταση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, στο να καταθέσει η εκπαιδευτικός του Στυλιανού αναφορές που τις είχε κάνει ο ίδιος σχετικά με ισχυριζόμενη κακοποίηση που βίωνε, ως εξ ακοής μαρτυρία.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση με αποτέλεσμα να ζητήσουν την άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την καταχώριση δια κλήσεως αίτηση για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων, τύπου Certiorari και Prohibition που να ακυρώνουν την απόφαση, επιζητώντας παράλληλα την έκδοση προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να αναστέλλεται η ισχύς ή/και η εφαρμογή της ενδιάμεσης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ή να αναστέλλεται η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η ως άνω ενδιάμεση απόφαση.

Κεντρικός πυρήνας των εισηγήσεων τους αποτέλεσε η θέση πως το ζήτημα της αποδεχτότητας δηλώσεων αποβιώσαντος προσώπου, ως εξ ακοής μαρτυρία, δεν είναι καινοφανές ούτε και ήταν διαθέσιμο προς δικαστική ερμηνεία από το κατώτερο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο αφού αναφέρθηκε στην πρωτόδικη απόφαση, τόνισε ότι οι αιτήτριες, εφόσον διαφωνούν με την ορθότητα της κατάληξης του Δικαστηρίου, έχουν την δυνατότητα, να προσβάλουν τούτη με το ένδικο διάβημα της έφεσης, το οποίο έχουν στη διάθεσή τους.

Με δεδομένο ότι οι ειδικότερες περιστάσεις της παρούσας, δεν αποκαλύπτουν «εξαιρετικές περιστάσεις» που να δικαιολογούν τελικά την παραχώρηση της αιτούμενης άδειας, τούτο, συνιστά, a fortiori, λόγο απόρριψης της αίτησης, σημειώνει ο δικαστής του Ανωτάτου Άγγελος Δαυίδ.