Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν άτομο που κινδύνευε να πνιγεί σε ποταμό.

Όπως αναφέρει ο τοπικός σταθμός WMAR-2, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ποταμό Σάιοτο, στο προάστιο Πάουελ του Κολόμπους, όπου μια παρέα είχε συγκεντρωθεί για να περάσει την ημέρα κοντά στο νερό.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Ντέλαγουερ, Τζέφρι Μπάλζερ, όλα ξεκίνησαν όταν ένα μέλος της παρέας μπήκε στο ποτάμι για να κολυμπήσει και άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Five people have died on a river in Ohio after several of them went into the water to help another person who was struggling to swim, authorities said Monday.



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«Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να εκτυλίσσεται η τραγωδία», δήλωσε ο σερίφης, εξηγώντας ότι διαδοχικά και άλλα άτομα έπεσαν στο νερό για να βοηθήσουν, όμως και εκείνα παρασύρθηκαν και άρχισαν να κινδυνεύουν.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την Κυριακή δύο γυναίκες μέσα στο ποτάμι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα οι έρευνες συνεχίστηκαν και οι αρχές ανέσυραν από τον ποταμό τις σορούς τριών ακόμη ανδρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε.

Παιδί έτρεξε στον δρόμο για να ζητήσει βοήθεια

Τις Αρχές ειδοποίησε ένας διερχόμενος οδηγός, ο οποίος κάλεσε το 911 όταν είδε ένα τρομαγμένο παιδί να τρέχει μόνο του σε κοντινό δρόμο αναζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών επέζησαν της τραγωδίας και τέθηκαν προσωρινά υπό τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών, μέχρι να τα παραλάβουν συγγενικά τους πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το παιδί που κατάφερε να βγει από την περιοχή και να ειδοποιήσει για όσα συνέβαιναν.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία στον ποταμό.

protothema.gr