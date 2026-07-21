Στη διπλωματική οδό επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο.

Η πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Axios, το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Στόχος είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματίας.

Η στρατιωτική προετοιμασία συνεχίζεται

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προετοιμαζόμενες για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων.

Στόχος η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η πλήρης επαναλειτουργία των δύο βασικών ναυτιλιακών διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται η διεξαγωγή συνομιλιών για μια μόνιμη συμφωνία που θα ρυθμίζει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η επιβολή εύλογων τελών για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή η δημιουργία κοινού διεθνούς ταμείου υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Οι μεσολαβητές

Στην προσπάθεια διαμεσολάβησης συμμετέχουν, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο απεσταλμένος του Κατάρ Άλι αλ-Θαουάντι, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν αποδεχθεί επισήμως την πρόταση.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις μέσω των μεσολαβητών, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης.

ertnews.gr