Συνεχίστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση με τα 15 κιλά κοκαΐνης, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας. Σήμερα (21/07) κατέθεσε η λειτουργός του Γενικού Χημείου του Κράτους, Μαρία Κωνσταντίνου, για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών. Αρχικά, την εξέτασε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας και στη συνέχεια αντεξετάστηκε από τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, Χρίστο Πουτζιουρή.

Η μαρτυρία είχε να κάνει με τις αναλύσεις που είχαν γίνει επί της επίδικης ποσότητας λίγο μετά που είχε δεσμευτεί από την ΥΚΑΝ στο σπίτι του, Γιάννη Ανδρέου, γνωστού ως «Μάρωνα». Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι στις 18/1/2019 και η ώρα 14:15 παρέλαβε τα τεκμήρια για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αίτημα της Αστυνομίας, είπε, ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο σε αυτά εντοπίζονται ναρκωτικές ουσίες, το είδος και το βάρος τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της λειτουργού παρουσιάστηκαν φωτογραφίες οι οποίες κατατέθηκαν ως τεκμήρια και η στρατιωτική τσάντα μέσα στην οποία εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά. Όπως κατέθεσε η κ. Κωνσταντίνου, παρέλαβε τη στρατιωτική τσάντα μέσα σε χάρτινο κιβώτιο. Στις δυο πλαϊνές θήκες υπήρχε από μια συσκευασία, η οποία περιείχε ορθογώνια πλάκα με άσπρη συμπαγή ουσία, και στη μεγάλη θήκη άλλες 12 συσκευασίες, δηλαδή 14 στο σύνολο. Μάλιστα, όπως είπε, οι ορθογώνιες πλάκες έφεραν δύο διαφορετικών ειδών ανάγλυφες σφραγίδες. Η μια, εξήγησε, απεικονίζει τρίγωνο με έναν κύκλο στη μέση (την έφεραν 9 πλάκες) και η άλλη φαίνεται να δείχνει χαρακτηριστικά προσώπου (την έφεραν 5 πλάκες). Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη μάρτυρα, επρόκειτο για κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 κιλών και 16 γραμμαρίων.

Ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκε και το κίτρινο σακούλι το οποίο περιείχε τις συσκευασίες των ναρκωτικών αλλά και η κάθε συσκευασία ξεχωριστά που περιείχε την «άσπρη συμπαγή σκόνη». Η κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για κοκαΐνη με υψηλή καθαρότητα, σημειώνοντας πως «δεν ανιχνεύσαμε αραιωτικά ή άλλες ουσίες που αποτελούν παραπροϊόντα κοκαΐνης. Πρόκειται για μια καθαρότητα που τη βρίσκουμε και σε άλλες υποθέσεις ναρκωτικών με πλάκες κοκαΐνης».

Αμφισβητεί τις ποσότητες η υπεράσπιση με αιχμές προς την Αστυνομία

Ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, στην αντεξέτασή του ρώτησε τη μάρτυρα εάν ξανασυνάντησε τις σφραγίδες που αναγράφονταν στα ναρκωτικά, με την ίδια να απαντά αρνητικά και να επισημαίνει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει πού κατασκευάστηκαν.

Ερωτηθείσα αν κάποια από τα τεκμήρια ήταν άθικτα ή αν υπήρχε επέμβαση πάνω τους, η λειτουργός ανέφερε πως στο ένα τεκμήριο υπήρχε μια σχισμή η οποία πιθανώς να προκλήθηκε από το Ινστιτούτο Νευρολογίας, καθώς σε αυτό υπάρχουν δικές του ετικέτες.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε στη μάρτυρα ότι η σκόνη και τα περιτυλίγματα που παρουσιάστηκαν ενώπιον Δικαστηρίου δεν χωρούν μέσα στη στρατιωτική τσάντα. « Η ποσότητα που κατάσχεσε η Αστυνομία από την τσάντα δεν είναι η ίδια με αυτή που σας έφεραν στο Χημείο και σήμερα βρίσκεται στο δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά. Η κ. Κωνσταντίνου απάντησε πως παρέλαβε τα τεκμήρια σφραγισμένα και έκανε την ανάλυση όπως προβλέπουν οι διαδικασίες.

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας της, η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως συνήθως οι συγκεκριμένες πλάκες κοκαΐνης προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Σε σχέση με το βάρος των 15 κιλών και 16 γραμμαρίων, ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα είπε πως αυτό δεν είναι ορθό. Η μάρτυρας ξεκαθάρισε πως πρόκειται για το καθαρό βάρος, μόλις αφαιρέθηκε από τη συσκευασία. Η υπεράσπιση της υπέβαλε πώς αφαιρέθηκαν 80 γραμμάρια, με την ίδια να επιβεβαιώνει, διευκρινίζοντας πως αυτά επιστράφηκαν στην Αστυνομία. Ερωτηθείσα αν γνωρίζει ποιος παρέλαβε αυτά τα 80 γραμμάρια και αν σήμερα είναι ενώπιον Δικαστηρίου, η κ. Κωνσταντίνου απάντησε αρνητικά.

Αντεξέταση «Μάρωνα» με αναφορές σε γνωστά πρόσωπα

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η αντεξέταση του Γιάννη Ανδρέου, κατά την οποία η υπεράσπιση επιχείρησε να υποδείξει πως δεν ήταν αγνά τα κίνητρα της προ ετών αλλαγής στάσης του «Μάρωνα», ο οποίος κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης.

Μάλιστα, από την υπεράσπιση έγιναν αναφορές που ενέπλεκαν και τρίτα πρόσωπα, όπως τον Γιώργο Φένεκ, Ελληνοκύπριο που έγινε στόχος εγκληματικής ενέργειας, την πρώην συζύγου του Ζαβράντωνα, τον νυν υπαρχηγό της Αστυνομίας, Πανίκο Σταύρου, τον Γιάννη Καλοψιδιώτη, την πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, τον αξιωματικό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό, τον Άντρο Ροδοθέου και τους δικηγόρους Βίκτωρα Ακάμα και Σωτήρη Αργυρού που εκπροσώπησαν τον «Μάρωνα» σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκισης (12/12/2022). Η απόφαση αυτή ανατράπηκε στις 11/5/2026 από το Εφετείο λόγω σφάλματος στη σύνθεση του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Διατάχθηκε επανεκδίκαση.

Σημειώνεται ότι οι επόμενες ακροαματικές διαδικασίες ορίστηκαν για τις 30 και 31 Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Γ΄ Λευκωσίας απαρτίζεται από τους Λευτέρη Παντελή (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), Μαριλένα Θεοκλήτου (Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής) και Κωνσταντίνο Μάρκο Πασιαρδή (Επαρχιακός Δικαστής).