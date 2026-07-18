Η αντεξέταση του Γιάννη Ανδρέου, γνωστού ως «Μάρωνα», ήταν σθεναρή και κατά τη χθεσινή δικάσιμο της πολύκροτης υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνης, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, όπως έκανε προχθές, έτσι και χθες, με συνεχή ερωτήματα και υποβολές συνέχισε να προβάλλει τη θέση ότι ο «Μάρωνας» είχε σκοτεινά κίνητρα όταν έδωσε μαρτυρία σε βάρος του πελάτη του.

Αυτό που υπέβαλλε εντόνως χθες ο κ. Πουτζιουρής κατά την αντεξέταση ήταν πως ο Γιάννης Ανδρέου ήταν έμπορος ναρκωτικών, ότι επιδιδόταν σε τζόγο, αλλά και πως δημιούργησε ένα πλάνο για να τη γλυτώσει ο ίδιος και να φορτώσει στον Ζαβράντωνα τα επίδικα κακουργήματα κατοχής της επίδικης ποσότητας ναρκωτικών με στόχο την προμήθεια.

Την ίδια στιγμή ο μάρτυρας κατηγορίας απαντούσε στα ερωτήματα κάνοντας έμμεσο σχολιασμό και προβάλλοντας στις απαντήσεις του ότι δούλευε για τον Ζαβράντωνα. Μάλιστα, όταν οι ερωτήσεις του κ. Πουτζιουρή περιλάμβαναν τρίτα πρόσωπα, ο «Μάρωνας» απαντούσε προτρέποντας τον να κλητεύσει τους ίδιους και να τους ρωτήσει. Και κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία, όπως και προχθές, ο Γιάννης Ανδρέου σε κάποιες περιπτώσεις επιστράτευε χιούμορ όταν απαντούσε.

Χαρακτηριστική της υπερασπιστικής γραμμής ήταν και η υποβολή ερωτημάτων για μια περίπτωση που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση εκδικάστηκε και πρωτοδίκως, κρινόμενη και δευτεροβάθμια από το Εφετείο.

Ο κ. Πουτζιουρής, συγκεκριμένα, υπέβαλε ερώτημα στον Γιάννη Ανδρέου για κάποιον Ελλαδίτη με το όνομα «Νικόλας Γιαννακάκης». Ο μάρτυρας κατηγορίας απάντησε πως πρόκειται για επιχειρηματία που τοποθετούσε τέντες. Του τον είχαν συστήσει, όπως ανέφερε, και τον επέλεξε για να του κάνει δουλειές στο μαγαζί. Μάλιστα, ο «Μάρωνας» απαντώντας στα ερωτήματα τόνισε πως ο κ. Γιαννακάκης έφερε συνεργείο από την Ελλάδα.

Ο κ. Πουτζιουρής, ωστόσο, κατέθεσε έγγραφα στο Δικαστήριο που έδειχναν ότι ο κ. Γιαννακάκης καταζητείτο για αδικήματα ναρκωτικών και πως σε βάρος του είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης η Αστυνομία. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, υπέδειξε στον Γιάννη Ανδρέου ότι είχε τηλεφωνικές επαφές με τον Γιαννακάκη. Ο Ανδρέου επέμεινε λέγοντας ότι τον μόνο Γιαννακάκη που γνωρίζει είναι αυτόν που βάζει τέντες και δεν έχει ιδέα για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

Η χθεσινή δικάσιμος, πάντως, άρχισε με προβολή οπτικού υλικού από το κύκλωμα παρακολούθησης της οικίας του «Μάρωνα» στη Λακατάμεια, την περίοδο που η ΥΚΑΝ έκανε επιχείρηση στο σπίτι του τελευταίου εντοπίζοντας την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών.

Ο κ. Πουτζιουρής με τα ερωτήματά του υπέβαλε ότι συνεργάτης του Μάρωνα (σ.σ. ο Άριστος κρατούσε κάποια στιγμή φάκελο και τσάντα. Στην ουσία με την υποβολή του ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα επιχειρούσε να προβάλει τη θέση ότι η μεταφορά ναρκωτικών σε στρατιωτική τσάντα αποτελούσε μέρος διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών που είχε ως εγκέφαλο τον «Μάρωνα».

Επιχείρησε να καταλογίσει στον τελευταίο ότι στον φάκελο υπήρχαν δικά του χρήματα και χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει η πληρωμή για την παραλαβή της επίδικης ποσότητας ναρκωτικών.

Ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων και για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στην εμφανή προσπάθειά του να υποδείξει σχετικές αδυναμίες, αφήνοντας να νοηθεί πως υπήρχε συνωμοσία μεταξύ προσώπων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κι ότι έρχονταν σε επαφή, χρησιμοποιώντας και κινητά τηλέφωνα για να επηρεάσουν άλλα πρόσωπα.

Ο «Μάρωνας», πάντως, αν και δεν αρνήθηκε τη χρήση κινητού απαντούσε όλα τα ερωτήματα, αρνούμενος οποιαδήποτε συνωμοτική ενέργεια επιχειρείτο να του καταλογιστεί.

Από τα ερωτήματα του κ. Πουτζιουρή δεν έλειχαν οι αναφορές για την πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, τον Φένεκ, τον αξιωματικό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό, τον Άντρο Ροδοθέου και τους δικηγόρους Βίκτωρα Ακάμα και Σωτήρη Αργυρού που εκπροσώπησαν τον «Μάρωνα» σε διαφορετικές περιπτώσεις. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 9:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 22 χρόνια φυλάκισης (12/12/2022). Η απόφαση αυτή ανατράπηκε στις 11/5/2026 από το Εφετείο λόγω σφάλματος στη σύνθεση του πρωτόδικου Δικαστηρίου. Διατάχθηκε επανεκδίκαση.