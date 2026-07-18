ΣΕ τροχιά ένταξης στον χώρο Σένγκεν βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, δήλωσε προ ημερών ότι το Σεπτέμβριο αναμένεται η παρουσίαση στο Συμβούλιο της Ε.Ε. της ετήσιας έκθεσης σε σχέση με τη ζώνη Σένγκεν για την Κύπρο. Αυτό θα γίνει με βάση την τεχνική αξιολόγηση της Κομισιόν, η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον της αρμόδιας «Επιτροπή Σένγκεν», στις 26 Ιουνίου.

Η ΕΝΤΑΞΗ της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χώρο Σένγκεν αποτελεί στρατηγική επιλογή, που θα λειτουργήσει θετικά για το σύνολο της Ένωσης. Η Κύπρος αξιολογήθηκε θετικά κι αυτό είναι σημαντικό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «η έκθεση βασίζεται στη δραστηριότητα παρακολούθησης Σένγκεν που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και καταλήγει σε θετική αξιολόγηση του επιπέδου τεχνικής ετοιμότητας της Κύπρου».

Η ΚΑΛΗ προετοιμασία, η σκληρή δουλειά για την εναρμόνιση, φθάνει εν πολλοίς στο τέλος με θετικά αποτελέσματα. Είναι σαφές πως στην περίπτωση της χώρας μας, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, που λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν τα τεχνικά ζητήματα, στα οποία η χώρα μας εναρμονίσθηκε πλήρως. Από και πέρα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα κατοχικά δεδομένα, η γραμμή Αττίλα, όπως και οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων. Αυτά τα δεδομένα, κατοχή και Βάσεις, προφανώς και μπαίνουν στην εξίσωση και λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΕΠΕΙ να σημειωθεί ότι η Πράσινη Γραμμή δεν αντιμετωπίζεται ως «σύνορο». Αλλά μια καλά επιτηρούμενη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με το Euronews, «δεν τίθεται θέμα είτε αλλαγής του νομικού καθεστώτος της είτε αλλαγών ως προς τις διελεύσεις των νόμιμα διακινούντων (κάτι που σημαίνει ότι με την είσοδο της Κύπρου στην Ζώνη Σένγκεν δεν πρόκειται να αλλάξει και η τρέχουσα διαδικασία του αστυνομικού ελέγχου αλλά και των ελεύθερων διελεύσεων)».

ΟΙ τελικές αποφάσεις θα ληφθούν, λοιπόν, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη θα κληθούν να λάβουν την πολιτική απόφαση. Είναι σημαντικό ότι τα κράτη-μέλη έχουν ενώπιον τους τη θετική τεχνική αξιολόγηση. Η Κύπρος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κι αυτό σημειώνεται από όλους.

ΕΙΝΑΙ σαφές η θετική τεχνική αξιολόγηση, που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από πλευράς της Λευκωσίας. Η ομάδα που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το στόχο αυτό, δούλεψε και πέτυχε. Κι αυτά θα πρέπει να αναφέρονται, καθώς δείχνουν πως όταν τίθενται στόχοι, υλοποιούνται με δουλειά, θέληση και στρατηγικό σχεδιασμό.