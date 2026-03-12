Αρνείται όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 44χρονος Αζέρος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας σε βάρος δυτικών συμφερόντων και συνελήφθη από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2025 στη Λεμεσό. Ο 44χρονος παρουσιάστηκε σήμερα (12/3) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, φέροντας στο δεξί του χέρι κόκκινο περιβραχιόνιο.

Το Κακουργιοδικείο εξέδωσε απόφαση επί του αιτήματος της υπεράσπισης του 44χρονου, για πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό, το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί από τη Νομική Υπηρεσία. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο έκανε δεκτές τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας και έκρινε ότι το υπό συζήτηση υλικό δεν εμπίπτει στην έννοια του μαρτυρικού υλικού, αλλά αφορούσε πληροφορίες που αντάλλαξε η Αστυνομία Κύπρου με ξένα κράτη. Ως εκ τούτου, απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης και κάλεσε τον κατηγορούμενο να απαντήσει στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ενοχή και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση το επόμενο διάστημα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Αζέρος αφορούν αδικήματα κατασκοπείας, δημοσίευσης ειδήσεων που αφορούν την άμυνα της Δημοκρατίας, παράνομη καταγραφή εικόνων απαγορευμένης περιοχής και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο Αζέρος, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, βρισκόταν στην Κύπρο, μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 21ης Ιουνίου 2025, διάστημα κατά το οποίο φερόταν να βρίσκεται στο νησί. Κατά τη σύλληψή του είχε στην κατοχή του πέραν των €5.000, και συγκεκριμένα €4.400 και 805 στερλίνες (περίπου €925).

Με βάση τις λεπτομέρειες των αδικημάτων, ο 44χρονος φέρεται να λάμβανε φωτογραφίες και πληροφορίες για τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και να τις απέστελλε σε τρίτο πρόσωπο.

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με όσα είχε παρουσιάσει η Αστυνομία στο Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του, ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του φωτογραφική μηχανή Nikon Coolpix P1100. Πρόκειται για φωτογραφική μηχανή που επιτρέπει οπτική μεγέθυνση (zoom) έως και 125 φορές και διαθέτει υψηλή ευκρίνεια.

Όπως είχαμε σημειώσει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, διέμενε στο Ζακάκι, σε περιοχή που γειτνιάζει με τις Βρετανικές Βάσεις της RAF στη Λεμεσό. Η αρχική πληροφόρηση που έλαβαν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε πως κινούνταν ύποπτα πεζός στην περιοχή των Βάσεων, φέροντας μαζί του και τη φωτογραφική μηχανή. Επιπλέον, είχε στην κατοχή του και τρία κινητά τηλέφωνα. Όπως προέκυψε από φυσική παρακολούθησή του, έβγαζε φωτογραφίες τόσο με την επαγγελματική μηχανή όσο και με τα κινητά του τηλέφωνα. Επιπλέον, το ΤΑΕ Αρχηγείου διατύπωσε τη θέση σε δικαστική διαδικασία πως ο κατηγορούμενος, στις 20 Ιουνίου, είχε μεταβεί από τη Λεμεσό, όπου διέμενε, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, αλλάζοντας δύο λεωφορεία.

Στη συνέχεια νοίκιασε αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Πάφου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» λίγο μετά την άφιξη αμερικανικών μεταγωγικών αεροσκαφών και πεζοναυτών.

Ιωάννα Μάντζιηπα