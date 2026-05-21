Η δικαίωση εφέσεων σε αποφάσεις όπως η πρόσφατη πατέρα που καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης θυγατέρας του, προβληματίζει εκείνους που πρέπει; Ή ου… Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε στον κατηγορούμενο πατέρα συντρέχουσα ποινή φυλάκισης έξι χρόνων για δύο κατηγορίες. Η ποινή κρίθηκε ανεπαρκής από τη Νομική Υπηρεσία και άσκησε έφεση.

Η ποινή που επιβλήθηκε ομόφωνα από το Εφετείο, μετατράπηκε σε φυλάκιση δέκα χρόνων για κάθε μια κατηγορία. Η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται συχνά πυκνά στο στόχαστρο των πάντων. Οι ανεπαρκείς ποινές που επιβάλλονται πρωτόδικα σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις απασχολούν εκείνους που πρέπει ή τις παρασύρει το ρέμα;

