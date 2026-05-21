Πολεμικές συνθήκες επικράτησαν χθες στη Λιθουανία, όταν πολίτες στο Βίλνιους έσπευσαν σε καταφύγια και υπόγεια πάρκινγκ μετά τον εντοπισμό ανησυχητικής δραστηριότητας drones από τη Λευκορωσία.

Η αναβάθμιση του συναγερμού είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις και να ανασταλεί η λειτουργία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ σε ασφαλή σημεία μεταφέρθηκε και η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Αν και δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο, τα επίπεδα της ενόχλησης απέναντι στην είσοδο του drone στον εναέριο χώρο της χώρας υπήρξαν αρκετά υψηλά, αφού πληθαίνουν μέρα την μέρα τα περιστατικά παραβιάσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει περάσει καιρός, από τότε που ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν σε σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Εσθονία, ενώ έχουν χτυπήσει τόσο άδειες δεξαμενές καυσίμων στη Λετονία και έχουν καταρριφθεί από μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στη Ρουμανία, όπως παρατήρησε το Euronews.

Βίντεο από τον χθεσινό συναγερμό στη Λιθουανία:

Ασύμμετρα χτυπήματα

Η απότομη πύκνωση της δραστηριότητας των ουκρανικών drones, ωστόσο, δεν είναι ασύνδετη με την εξέλιξη του μετώπου στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο ανεβάζει τον αριθμό των επιθέσεων σε λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, όπου στηρίζονται οι ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, για να πλήξει την οικονομία του πολέμου.

Η ασύμμετρη, αυτή, τακτική έχει ως προμετωπίδα τη μαζική χρήση drones, πάνω στα οποία οι Ουκρανοί διαθέτουν πλέον άριστη τεχνογνωσία, επιχειρώντας με υβριδικές μορφές πολέμου να περιορίσουν τα οικονομικά έσοδα της Ρωσίας.

Η συχνότητα, την ίδια ώρα, της παρουσίας των μη επανδρωμένων αεροχημάτων πάνω χώρες – μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ηγεσίες τους, ενώ σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό το ΝΑΤΟ κατέρριψε προχθές με μαχητικό αεροσκάφος του ένα ουκρανικό drone στην νότια Εσθονία. Από πλευράς του, το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη για το “ακούσιο περιστατικό”, ενώ κατά ορισμένες πηγές πληροφόρησης υπήρξε ηλεκτρονική παρέμβαση ρωσικής προέλευσης στο ουκρανικό μη επανδρωμένο.

Σε κάθε περίπτωση, οι χθεσινές σκηνές στη Λιθουανία έχουν φέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για στρατηγικές αναχαίτισης αυτής της απειλής σε επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ, την ώρα που η χώρα βίωσε για πρώτη φορά έναν τόσης μεγάλης κλίμακας συναγερμό, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, το Φεβρουάριο του 2022. Η δραστηριότητα, άλλωστε, των δύο εμπλεκόμενων μερών στη σύγκρουση κάθε άλλο παρά υποχωρεί, αφού ο βρετανικός στρατός γνωστοποίησε χθες πως δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν χθες «επανειλημμένα και επικίνδυνα» ένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, πάνω από την Μαύρη Θάλασσα πριν ένα μήνα. Σημειωτέον ότι το βρετανικό αεροσκάφος βρισκόταν σε διεθνή εναέριο χώρο, στα πλαίσια επιχειρήσεων για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

The UK Ministry of Defense has announced and published footage of an interception last month of a British RC-135W “Rivet Joint” Signals Intelligence Aircraft in international airspace over the Black Sea by a Su-35 and Su-27 with the Russian Air Force. During the interception,… pic.twitter.com/u7FnqlypB9 — OSINTdefender (@sentdefender) May 21, 2026

Έπαινοι Ρούτε

Παρακολουθώντας την πυκνή αλληλουχία απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε επαίνεσε δημόσια την αντίδραση της συμμαχίας στα απανωτά περιστατικά με drones τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας χθες από τις Βρυξέλλες πως αυτά αντιμετωπίστηκαν με «μια ήρεμη, αποφασιστική και αναλογική απάντηση».

Πολιτική κρίση στη Λετονία

Ταυτόχρονα, όμως, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν θορυβήσει τα κράτη- μέλη, με νωπό το παράδειγμα της Λετονίας, η κυβέρνηση της οποίας κατέρρευσε εν μία νυκτί την περασμένη εβδομάδα μετά τις διαφωνίες για το χειρισμό των αδέσποτων drones, τα οποία έχουν οχλήσει απανωτά τη χώρα, με προέλευση από την Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια πολιτική κρίση αυτής της έκτασης πυροδοτείται από τον… πόλεμο των drones, που αναπτύσσουν τεράστια δυναμική ως ασύμμετρη απειλή, μεταλλάσσοντας το τοπίο του σύγχρονου πολέμου μήνα με τον μήνα.

Άλλωστε, «η Ρωσία ανακατευθύνει σκόπιμα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, ενώ διεξάγει εκστρατείες δυσφήμισης» κατά της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας, δήλωσε προχθές ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις στο Associated Press, καταλήγοντας πως «είναι μια προφανής πράξη απελπισίας – μια προσπάθεια να σπείρει χάος και να αποσπάσει την προσοχή από μια απλή πραγματικότητα: (Η Ουκρανία) χτυπά σκληρά τη ρωσική στρατιωτική μηχανή».

protothema.gr