H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος αποτελεί φυσικό εταίρο της Ινδίας, και γέφυρα προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη βόρειο Αφρική, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο βασικά της πλεονεκτήματα.

Εξέφρασε, επίσης, υπερηφάνεια για το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία έχει τους πιο ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, ενώ έχει μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος.

Είπε, ακόμη, ότι οι ξένες επενδύσεις ξεπερνούν τα 81 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν πέραν του 225% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ σημείωσε πως διεθνείς εταιρείες επιλέγουν την Κύπρο ως τη βάση για την περιφερειακή τους έδρα.

Αναφερόμενος στο θέμα ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και αναμένεται η πολιτική απόφαση στα τέλη 2026 με αρχές 2027, ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, όπως το χαρακτήρισε.

Αναφερόμενος στον διάδρομο IMEC, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο ρόλος της Κύπρου είναι πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη του, υπογραμμίζοντας πως ο IMEC αντανακλά την κατεύθυνση στην οποία κινείται η παγκόσμια οικονομία, αυτή της μεγαλύτερής συνδεσιμότητας ανάμεσα στις περιοχές.