Το φάντασμα της Οδηγίας Μπολκεστάιν επανέρχεται πάνω από το εργασιακό πλαίσιο της ΕΕ, μέσω νομοθεσίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία αφορά στη στήριξη και προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups).

Το επίμαχο σημείο, όπως και τότε, αφορά στους όρους εργασίας των εργαζόμενων μιας επιχείρησης, οι οποίοι ζητείται να λαμβάνουν υπόψη τη χώρα καταγωγής και όχι τη χώρα εργασίας στην οποία βρίσκεται η εταιρεία.

Χώρα καταγωγής

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο θέμα (28th regime EU int), συζητήθηκε στη διήμερη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUC (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας χαρακτήρισε ως πολύ ανησυχητική τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει να μπλοκαριστεί προτού προωθηθεί προς ψήφιση, αφού ανατρέπει τις ισορροπίες στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων που προωθεί η ίδια η ΕΕ.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Μάτσας, στη συνεδρία της ETUC συζητήθηκε η νέα νομοθεσία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των start ups επιχειρήσεων. Ωστόσο, μεταξύ των προτάσεων της νομοθεσίας αυτής, περιλαμβάνεται το κομμάτι που αφορά στους εργαζόμενους και προνοεί τους όρους εργασίας τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Μάτσας, στην περίπτωση που μια εταιρεία εγγραφεί στην Κύπρο, αλλά λειτουργεί και στην Ισπανία, οι εργαζόμενοι στην Ισπανία θα προσλαμβάνονται με όρους εργοδότησης που ισχύουν στην Κύπρο και όχι στην Ισπανία. Δηλαδή, θα λαμβάνεται υπόψη η χώρα καταγωγής και όχι η χώρα εργασίας. Αυτό, σημείωσε ο κ. Μάτσας, θα ανατρέψει τις ισορροπίες στο εργασιακό πεδίο, θα δημιουργήσει προβλήματα στις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και στο κομμάτι των συντάξεων.

Οδηγία Μπολκεστάιν

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι αυτή η νομοθεσία θυμίζει αρκετά την Οδηγία Μπολκεστάιν, η οποία είχε ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ευρώπη πριν από περίπου 20 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι οι πολέμιοι της Οδηγίας Μπολκεστάιν είχαν κάνει σύμβολο τον Πολωνό υδραυλικό, ο οποίος εργαζόταν στις Βρυξέλλες, αλλά με μισθό Πολωνίας.

Ουσιαστικά, συμβόλιζε τη μαζική μετακίνηση φθηνού εργατικού δυναμικού από τις ανατολικές προς τις πιο ανεπτυγμένες δυτικές χώρες της Ε.Ε. Επί της ουσίας, η Οδηγία στόχευε στη δημιουργία μιας ενιαίας, ελεύθερης αγοράς για τις υπηρεσίες. Σκοπός της, όπως είχε αναφερθεί, ήταν να διευκολύνει την ίδρυση επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Ωστόσο, αυτό που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως «κοινωνικό πισωγύρισμα», ήταν η «αμφιλεγόμενη» διάταξη που έκανε λόγο για την «αρχή της χώρας καταγωγής». Προέβλεπε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να λειτουργούν σε μια άλλη χώρα, εφαρμόζοντας τους εργασιακούς και φορολογικούς κανόνες της δικής τους πατρίδας.

Τελικά, η Οδηγία έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος του 2006, αφού προηγουμένως είχε απαληφθεί η πρόνοια για υπαγωγή των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων, στη νομοθεσία του κράτους προέλευσης.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε στον «Φ» ότι θα ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ταχύτερο, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις και παράλληλα να τον καλέσει να τοποθετηθεί επί της νομοθεσίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως είπε ο κ. Μάτσας, το θέμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, με χρονοδιάγραμμα να ψηφιστεί είτε το 2026 είτε το 2027.

Πρόσθετα κονδύλια για εργαζόμενους

Πέραν αυτού, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC συζητήθηκε το πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 της ΕΕ. Όπως προέκυψε, μέσα από το πλαίσιο δημιουργούνται συνθήκες μεγαλύτερης οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων στην Κύπρο και ιδιαίτερα των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα εξασφάλισης κονδυλίων για την καταπολέμηση της φτώχειας, στήριξη της κοινωνικής συνοχής, όπως και διασφάλιση πως οι πόροι προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα διασυνδέονται με προϋποθέσεις που αφορούν την ποιότητα στην εργασία και τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από την κυβέρνηση, μαζί ενδεχομένως με τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν για τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα χρήματα. Ως εκ τούτου, στην επιστολή του ΓΓ της ΣΕΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συμπεριληφθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα για συζήτηση, αφού πρόκειται για τεράστια ευκαιρία, η οποία θα δώσει πρόσθετες δυνατότητες στήριξης των εργαζομένων.

Τέλος, στη συνεδρία της ETUC συζητήθηκε η ανάγκη προώθησης του νομοθετικού πλαισίου για την ποιότητα στην απασχόληση, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες αρχές και προτεραιότητες που θα συνδέονται άμεσα με τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, της εργασιακής ασφάλειας και της συνολικής ποιότητας της απασχόλησης.