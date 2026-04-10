Τρομάζει τους καταναλωτές το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε προ ημερών δηλώσεις της, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, ακόμα και στο τέλος του τρέχοντος μηνός, σε μια προσπάθεια ν’ αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθωρισμού, την οποία φέρνει η αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εκτιμάται ότι θα πλήξει ακόμα περισσότερο τις τσέπες των καταναλωτών. Το σενάριο μείωσης των καταναλωτικών δαπανών, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων, φαντάζει ολοένα και πιο πιθανό, κάτι που θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων, όπως η μείωση θέσεων εργασίας, μείωση μισθών και μείωση οικονομικής ανάπτυξης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε προ ημερών η ETUC, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, σημειώνεται ότι η δραματική μείωση των καταναλωτικών δαπανών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές δείχνει – σύμφωνα με τη συνομοσπονδία – γιατί τώρα είναι η ώρα να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων και όχι να τους χτυπήσουμε με υψηλότερα επιτόκια.

Ως εκ τούτου, η ETUC καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ν’ αναγνωρίσει ότι οι αυξήσεις μισθών είναι απαραίτητες μετά από χρόνια μείωσης των πραγματικών μισθών και είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ζήτησης και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η μείωση της ζήτησης βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία, θέτοντας σε κίνδυνο θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τις τιμές.

Η τελευταία έρευνα επιχειρήσεων και καταναλωτών έδειξε:

(α) Δαπάνες: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών. Οι άνθρωποι είναι «λιγότερο επιρρεπείς στο να κάνουν μεγάλες αγορές τους επόμενους 12 μήνες» και οι προσδοκίες μεταξύ των λιανοπωλητών μειώνονται κατακόρυφα.

(β) Θέσεις εργασίας: Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Προσδοκιών Απασχόλησης μειώθηκε λόγω των προς τα κάτω προσαρμογών στα σχέδια απασχόλησης, κυρίως στο λιανικό εμπόριο, αλλά και στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία.

(γ) Τιμές: «Οι προσδοκίες των διευθυντών για τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν απότομα και στους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, οι μισθοί δεν έχουν ακόμη φτάσει το κόστος ζωής και αναμένεται να υποχωρήσουν ξανά φέτος σε σχέση με τον πληθωρισμό. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται περαιτέρω από την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας – αυτοί ήδη αντιπροσωπεύουν το 9% όλων των δαπανών των νοικοκυριών – και σύντομα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 12% ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ανοδικά στην Κύπρο το λιανικό εμπόριο

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Κύπρου, το λιανικό εμπόριο καταγράφει ανοδική πορεία. Τόσο το 2025, όσο και οι πρώτοι μήνες του 2026 συνεχίζουν να σημειώνουν αυξήσεις σε όγκο και αξία. Ενδεικτικά, τα στοιχεία της Στατιστικής δείχνουν ότι ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Φεβρουάριο 2026 κατά 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 6,1% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 7,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.