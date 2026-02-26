Στην Κύπρο, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο 2026, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να καταγράφει πτώση 1,3 μονάδων σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Η μείωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, στην κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις διατύπωσαν δυσμενέστερες αξιολογήσεις για την πρόσφατη πορεία τους, ιδίως όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και τον κύκλο εργασιών. Ωστόσο, εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου, με εκτιμήσεις θετικότερες σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Αντίθετα, το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές και στη μεταποίηση, λόγω βελτιωμένων αξιολογήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και αυξημένων προσδοκιών για τη δραστηριότητα του επόμενου τριμήνου.

Το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώθηκε, καθώς οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών υποχώρησαν και οι προθέσεις για μεγάλες αγορές αποδυναμώθηκαν. Παρά ταύτα, οι αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών παρέμειναν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Την ίδια στιγμή, ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε άνοδο, λόγω αύξησης της καταναλωτικής αβεβαιότητας και ενίσχυσης της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς, πλην των κατασκευών. Παρά την άνοδο, το επίπεδο οικονομικής αβεβαιότητας στην Κύπρο εξακολουθεί να παραμένει σχετικά χαμηλό, ιδίως μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.