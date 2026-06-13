«Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Ο Σαρίφ σε ανάρτησή του σημείωσε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… June 12, 2026

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο χωρών καθ′ όλη τη διάρκεια του πολέμου τους, «συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο Σαρίφ στην ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο τώρα» έγραψε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης στο Fox News, πως οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, και υποστήριξε πως «λευκός καπνός» αναμένεται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί τις επόμενες ημέρες» προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ανέφερε.

Αραγτσί: «Η υλοποίησή του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ πιο κοντά από ποτέ»

Αντίστοιχα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ «δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά» στην οριστικοποίησή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, τόνισε ότι, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές εμφανίζουν ενθαρρυντικά μηνύματα, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας. Εκτός των άλλων, όμως, η αμερικανική ηγεσία φαίνεται να θέλει μία νίκη ενόψει της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία, όπως σημειώνει το Associated Press.

Πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Ωστόσο, κι ενώ οι ενδείξεις για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης εντείνονται, το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφότου εξέδωσε εντολές εκκένωσης για περίπου 20 περιοχές.

Σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Μαρακέχ της επαρχίας Τύρου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Διαφωνίες για τους όρους της συμφωνίας

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται μεν κάποιες πτυχές της συμφωνίας, ωστόσο σημειώνουν ότι τα οικονομικά οφέλη για την Τεχεράνη θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωσή της με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν θα πρέπει να περιορίσει ή να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιούνται σταδιακά.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

«Αγκάθι» ο Λίβανος

Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, η κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες Ουάσινγκτον – Τεχεράνης και συνεχίζει τις επιχειρήσεις.

Το Ιράν επιμένει ότι ο Λίβανος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. «Μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι πολύ αισιόδοξος».

cnn.gr