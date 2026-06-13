Κάθε Μουντιάλ αφήνει πίσω του ιστορίες και αναμνήσεις. Κάποιες περνούν αμέσως στα πρωτοσέλιδα, άλλες όμως παραμένουν άγνωστες για δεκαετίες, μέχρι να τις αφηγηθεί ένας από τους πρωταγωνιστές. Γιατί οι μεγάλες διοργανώσεις δεν γράφονται μόνο στα στατιστικά και στα βίντεο των αγώνων, αλλά και σε όσα μένουν για χρόνια πίσω από τη σκηνή.

Από τις νυχτερινές εξόδους παικτών, μέχρι τα εσωτερικά επεισόδια στις αποστολές και από τις κρυφές συναντήσεις, μέχρι τις προσωπικές εμμονές των μεγάλων πρωταγωνιστών, το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει προσφέρει αμέτρητες ιστορίες που αποκαλύφθηκαν μόνο, όταν οι πρωταγωνιστές ένιωσαν ότι μπορούσαν πλέον να τις διηγηθούν. Και λίγοι ποδοσφαιριστές ταυτίστηκαν τόσο με αυτή τη διάσταση του αθλήματος, όσο ο Ρομάριο.

Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα με τον δικό του τρόπο

Το καλοκαίρι του 1994, η Βραζιλία ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν ξεκάθαρο στόχο, να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 1970. Το βάρος των προσδοκιών ήταν τεράστιο, ενώ η «Σελεσάο» αναζητούσε τον παίκτη που θα την οδηγούσε στον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της.

Αυτός ο παίκτης ήταν ο Ρομάριο. Με την εκρηκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και το μοναδικό του ένστικτο για γκολ, αποτέλεσε τον ηγέτη της Βραζιλίας σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πέτυχε καθοριστικά γκολ, δημιούργησε ευκαιρίες και ήταν ο ποδοσφαιριστής που έδινε την αίσθηση ότι μπορούσε να αλλάξει την πορεία ενός αγώνα με μία μόνο ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, όμως, παρέμενε πιστός στον χαρακτήρα που τον συνόδευε σε όλη του την καριέρα. Ο Ρομάριο δεν υπήρξε ποτέ ο ποδοσφαιριστής της απόλυτης πειθαρχίας. Ήταν ένας αυθεντικός σταρ, ένας άνθρωπος που πίστευε ότι μπορούσε να ζει όπως ήθελε και να αποδίδει στο μέγιστο επίπεδο όταν έμπαινε στο γήπεδο.

Η «μυστική έξοδος» του ξενοδοχείου

Χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο ίδιος αποκάλυψε μια ιστορία που έκανε τον γύρο του κόσμου και επιβεβαίωσε έναν από τους πιο γνωστούς θρύλους που τον ακολουθούσαν.

Σύμφωνα με όσα έχει αφηγηθεί, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της Βραζιλίας υπήρχε μία έξοδος κινδύνου που του επέτρεπε να μετακινείται χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτός. Ο Ρομάριο παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε αυτή τη διαδρομή ώστε να συναντά γυναίκες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, παρά το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της εθνικής ομάδας.

Μάλιστα, αυτό του στοίχισε μετά τη διοργάνωση καθώς η σύζυγός του, Μόνικα, του ζήτησε διαζύγιο μετά από 7,5 χρόνια γάμου.

Οι αφηγήσεις του περιγράφουν έναν ποδοσφαιριστή που περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να φύγει διακριτικά από το ξενοδοχείο, επιστρέφοντας αργότερα χωρίς να προκαλεί αναστάτωση στην αποστολή. Όπως συμβαίνει με πολλές ιστορίες που περιβάλλουν θρύλους του αθλητισμού, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιο μέρος ανήκει στην πραγματικότητα και ποιο έχει διογκωθεί με τα χρόνια. Ωστόσο, η βασική ουσία επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή.

Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ιστορία τόσο ξεχωριστή. Δεν πρόκειται για κάποιον παίκτη που απέτυχε, επειδή παρασύρθηκε από την εξωγηπεδική ζωή. Αντιθέτως, μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης, τον άνθρωπο που λίγες εβδομάδες αργότερα θα σήκωνε το βαρύτιμο τρόπαιο ως ηγετική μορφή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας.

Για τις… ερωτικές εξόδους του Ρομάριο είχε μιλήσει και το «Φαινόμενο», ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε περιγράψει το πως ο Ρομάριο σαν άλλος φαντάρος έκανε… μαντραπήδα για να φεύγει από το ξενοδοχείο.

Ο Ρονάλντο μάλιστα, αποκάλυψε πως σε ορισμένες εξόδους τον ακολούθησε κι αυτός. «Μετά τον Ρομάριο πήγα κι εγώ, στην άκρη του δρόμου μας περίμενε ένα ταξί και περάσαμε τη νύχτα με ωραία συντροφιά».

Ο Ρομάριο σε αγώνα με την εθνική Βραζιλίας / Πηγή: Intime

Ο μύθος που μεγάλωσε με τα χρόνια

Η ιστορία του Ρομάριο εντάχθηκε σταδιακά στη μεγάλη συλλογή των θρύλων των Μουντιάλ. Όσο περνούσαν τα χρόνια, συμπληρωνόταν με νέες αφηγήσεις, σχόλια συμπαικτών και περιστατικά που έρχονταν στο φως. Κάποια επιβεβαιώθηκαν, κάποια παρέμειναν ανεπιβεβαίωτα και κάποια μετατράπηκαν σε λαϊκό ποδοσφαιρικό μύθο.

Το βέβαιο είναι ότι ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός ανθρώπου που ζούσε έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Ενός ποδοσφαιριστή που δεν ταίριαζε στο πρότυπο του απόλυτα πειθαρχημένου επαγγελματία, αλλά κατάφερνε να δικαιώνει τον εαυτό του εκεί όπου όλα κρίνονται, μέσα στο γήπεδο.

Όταν το παρασκήνιο γίνεται κομμάτι της ιστορίας

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, οι φίλαθλοι εξακολουθούν να θυμούνται τα γκολ του Ρομάριο, τις ενέργειές του και την πορεία της Βραζιλίας προς την κορυφή. Παράλληλα όμως θυμούνται και ιστορίες σαν αυτή, οι οποίες αποκαλύπτουν την ανθρώπινη πλευρά των αθλητικών θρύλων.

Γιατί τα Παγκόσμια Κύπελλα δεν αποτελούνται μόνο από τελικούς, πέναλτι και τρόπαια. Αποτελούνται και από μυστικά που κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των ξενοδοχείων, από αφηγήσεις που περιμένουν δεκαετίες για να ειπωθούν και από προσωπικότητες που αρνούνται να χωρέσουν στα στενά όρια της ποδοσφαιρικής κανονικότητας.

Και αν υπάρχει ένας παίκτης που συμβολίζει όσο λίγοι αυτή τη διάσταση του Μουντιάλ, αυτός είναι ο Ρομάριο. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής που κατάφερε να γίνει θρύλος όχι μόνο για όσα έκανε στο χορτάρι, αλλά και για όσα αποκαλύφθηκαν πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

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