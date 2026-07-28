Με το ιταλικό Il Tinello και το ασιατικό Shumi Pan-Asian, το Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό επανέρχεται στο προσκήνιο της γαστρονομικής σκηνής της πόλης.
Mediterranean Beach Hotel: Επανέρχεται στο προσκήνιο της γαστρονομικής σκηνής της πόλης
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