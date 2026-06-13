Η SpaceX έκανε ιστορική είσοδο στον Nasdaq, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο 19% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης και την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια. Η εταιρεία του Έλον Μασκ αναδείχθηκε έτσι σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ βάσει χρηματιστηριακής αξίας, παρά το γεγονός ότι παραμένει ζημιογόνος.

Η μετοχή έκλεισε στα 160,95 δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της SpaceX στα 2,1 τρισ. δολάρια. Με αυτή την επίδοση, η εταιρεία ξεπέρασε σε αποτίμηση την Broadcom και πλησίασε την Amazon, η οποία αποτιμάται στα 2,6 τρισ. δολάρια.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο από την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς περισσότεροι από 510 εκατομμύρια τίτλοι, συνολικής αξίας περίπου 84 δισ. δολαρίων, άλλαξαν χέρια. Η ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε παρότι τα οικονομικά μεγέθη της SpaceX απέχουν σημαντικά από εκείνα άλλων τεχνολογικών κολοσσών με αντίστοιχη αποτίμηση.

Η αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας ανήλθε στα 75 δισ. δολάρια, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την ιστορική IPO της Saudi Aramco το 2019. Η εισαγωγή θεωρήθηκε από την αγορά ως σημείο καμπής για τη Wall Street, καθώς συνδύασε την τεχνολογία, το διάστημα, τους δορυφόρους και την τεχνητή νοημοσύνη γύρω από το επενδυτικό αφήγημα του Μασκ.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης κύλησε ομαλά, χωρίς τα τεχνικά προβλήματα που είχαν προκαλέσει αναταράξεις σε προηγούμενες μεγάλες εισαγωγές, όπως εκείνη του Facebook το 2012. Η επιτυχής πρεμιέρα ήρθε μετά από περίοδο έντονης προετοιμασίας και ανησυχιών για το κατά πόσο ο Nasdaq θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τόσο μεγάλη εισαγωγή.

Η SpaceX εισήλθε στο χρηματιστήριο σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο φόντο βρίσκονται και άλλες πιθανές μεγάλες εισαγωγές εταιρειών του κλάδου, όπως η Anthropic και η OpenAI, οι οποίες αναμένεται να δοκιμάσουν εκ νέου τις αντοχές της αγοράς.

Για πολλούς επενδυτές, η SpaceX δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ακόμη μία τεχνολογική εταιρεία, αλλά ως στοίχημα πάνω στη μελλοντική υποδομή του διαστήματος. Η επένδυση στην εταιρεία έχει συγκριθεί με την επένδυση στους σιδηροδρόμους κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς αρκετοί επενδυτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν το λεγόμενο «premium του Έλον Μασκ».

Παρά τον ενθουσιασμό, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μετοχή μπορεί να εμφανίσει έντονες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω της περιορισμένης ελεύθερης διασποράς και της πολύ υψηλής αποτίμησης. Τα έσοδα της SpaceX, ύψους 18,7 δισ. δολαρίων, αντιστοιχούν σε λόγο τιμής προς έσοδα περίπου 112, επίπεδο πολύ υψηλότερο από εκείνο άλλων εταιρειών megacap.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι εάν η δυναμική της μετοχής θα διατηρηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν, η Wall Street αντιμετωπίζει τη SpaceX ως μεγάλο νικητή, όμως η συνέχεια θα κριθεί από την αντοχή της ζήτησης και την ικανότητα της εταιρείας να δικαιολογήσει την αποτίμησή της.

Σημαντικό στοιχείο της IPO ήταν και η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν περίπου 20% της κατανομής, ποσοστό ασυνήθιστα υψηλό για μια τόσο μεγάλη δημόσια εγγραφή. Ορισμένοι επενδυτές φέρονται να πανηγύρισαν ακόμη και για την απόκτηση μίας μετοχής, γεγονός που αναδεικνύει τη δύναμη του ονόματος του Μασκ στην αγορά.

Στελέχη της SpaceX, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος Γκουίν Σότγουελ και ο οικονομικός διευθυντής Μπρετ Τζόνσεν, βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Nasdaq στην Times Square για το καμπανάκι της έναρξης των συναλλαγών. Ο Έλον Μασκ πραγματοποίησε ξεχωριστή εκδήλωση για τους εργαζομένους της εταιρείας στο Τέξας.

Η εισαγωγή αποτελεί κορύφωση μιας μακράς πορείας για τη SpaceX και τις φιλοδοξίες του Μασκ στον χώρο του διαστήματος. Η επένδυση της Sequoia Capital, η οποία είχε ηγηθεί επένδυσης 2 δισ. δολαρίων στη SpaceX, αποτιμάται πλέον πάνω από 20 δισ. δολάρια στην τιμή της IPO.

Η αποτίμηση της SpaceX θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης πρόσθετων μετοχών, κάτι που συνήθως αποφασίζεται μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την προσφορά.

Η πορεία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως σχεδόν σουρεαλιστική, δεδομένου ότι ξεκίνησε από τα πρώτα σχέδια στο χαρτί και έφτασε σε αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων. Περίπου 4.000 νυν και πρώην εργαζόμενοι της SpaceX αναμένεται να γίνουν εκατομμυριούχοι βάσει της αξίας των μετοχών τους.

Παρότι η SpaceX δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις ένταξης στον S&P 500 λόγω της έλλειψης κερδοφορίας, η πιθανή ταχεία ένταξή της στον Nasdaq 100 αναμένεται να δημιουργήσει νέα ζήτηση από παθητικά αμοιβαία κεφάλαια και ETFs που παρακολουθούν τον δείκτη. Με βάση τους νέους κανόνες ταχείας ένταξης του Nasdaq, η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα.

Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο ενδέχεται να προκαλέσει και ανακατατάξεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, καθώς κεφάλαια μπορεί να μετακινηθούν από άλλες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές προς τη SpaceX. Την ημέρα της εισαγωγής καταγράφηκαν πιέσεις σε άλλες εταιρείες του διαστημικού και δορυφορικού κλάδου, με την Planet Labs να υποχωρεί 9% και την EchoStar 11%.

Η SpaceX παρουσιάζει την αγορά στην οποία απευθύνεται ως ευκαιρία 28,5 τρισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη στην ανθρώπινη ιστορία. Η εταιρεία προβάλλει ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης την κυριαρχία της στις εκτοξεύσεις, όπου αντιστοιχεί σε πάνω από τα τέσσερα πέμπτα της μάζας που εκτοξεύτηκε σε τροχιά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και τα έσοδα του Starlink.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της αγοράς δεν είναι ενιαίες. Ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται θετικοί για την προοπτική της SpaceX, ενώ η Morningstar εκτιμά ότι η δίκαιη αξία της εταιρείας βρίσκεται πιο κοντά στα 780 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η CFRA ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «πώλησης».

Η SpaceX αντιμετωπίζεται από μέρος της αγοράς ως εταιρεία που δεν μπορεί να αποτιμηθεί μόνο με βάση τα σημερινά θεμελιώδη μεγέθη. Για τους υποστηρικτές της, το στοίχημα αφορά την πιθανότητα η εταιρεία να διαμορφώσει τις μελλοντικές υποδομές του διαστήματος. Για τους πιο επιφυλακτικούς, η αποτίμηση των 2,1 τρισ. δολαρίων αφήνει ελάχιστο περιθώριο για λάθη.