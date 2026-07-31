Τουλάχιστον 34 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του νότιου Πακιστάν.

Η έκρηξη, που οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ορυχείο που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Emergency workers are digging to get oxygen into a mine after an explosion in Pakistan's Balochistan Province killed at least 11 people and trapped dozens of others. pic.twitter.com/F1DUN9NKwC July 31, 2026

Η επιχείρηση «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να εντοπιστούν και να βρεθούν οι εργαζόμενοι που είναι παγιδευμένοι», ανακοίνωσε η υπηρεσία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσοι ακριβώς εργαζόμενοι δούλευαν στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης.

protothema.gr