Η κάθετη πτώση του δείκτη KOSPI στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας τις προηγούμενες μέρες έδωσε σήμερα Παρασκευή τη θέση της σε τρομερή άνοδο.

Όπως μεταδίδεται από ξένα δίκτυα, η αύξηση στον δείκτη KOSPI πλησίασε σήμερα το 17%, που θεωρείται η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση στην ιστορία του χρηματιστηρίου.

Όπως γράφει το Bloomberg, οι προβλέψεις για νέες δαπάνες – επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία για τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και μικροτσίπ. Η SK Hynix Inc. σημείωσε άνοδο έως και 28%, αφού προηγήθηκε και αγορά μετοχών της από τον πρόεδρο του Ομίλου SK, Chey Tae-won (με κόστος 3,2 εκατ. δολάρια), ενώ η Samsung Electronics Co., κατασκευαστής τσιπ μνήμης, σημείωσε άνοδο 26%.

Ο δείκτης KOSPI είχε χάσει 17% της αξίας του (-40% από το υψηλότερο επίπεδο του 2026) στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις, λόγω ανησυχιών για την αύξηση των επιπέδων χρέους στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Η σημερινή ενθαρρυντική εξέλιξη προφανώς οδηγεί στο συμπέρασμα πως η συμπεριφορά των επενδυτών στις αρχές της εβδομάδας ήταν μια παροδική διόρθωση και όχι ένα σπάσιμο φούσκας με μεσοπρόθεσμες συνέπειες στη χρηματιστηριακή αγορά.