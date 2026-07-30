Πανικό στην κυβέρνηση και την οικονομία της Νοτίου Κορέας -αλλά επίσης στις χρηματιστηριακές εταιρείες και τους επενδυτές ανά τον κόσμο- προκαλεί η συνεχιζόμενη κάθετη πτώση αξιών στο χρηματιστήριο της χώρας, που οδήγησε τον δείκτη KOSPI σε απώλεια 40% μέσα σε λίγα 24ωρα, σε σύγκριση με το ανώτατο επίπεδο του φέτος, στο οποίο είχε φθάσει τον περασμένο Ιούνιο.

Η τεράστια φούσκα χρηματιστηριακής αξίας, που μεγάλωνε τους τελευταίους μήνες με πρωταγωνίστριες τις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ και μνήμης (κυρίως Samsung και SK Hynix) έσπασε, σύμφωνα με τους αναλυτές, και οδηγεί σε ένα ντόμινο πωλήσεων από μεγάλους και μικρούς επενδυτές, αλλά και από χρηματιστές, που πωλούν με δική τους βούλησης μετοχές πελατών που δεν μπορούν να προσθέσουν χρήματα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους και κυρίως πελατών που είναι υπερδανεισμένοι για την αγορά μετοχών.

Τον Ιανουάριο του 2026 το χρηματιστήριο της Κορέας ήταν περίπου στις 5.500 μονάδες και άρχισε μία φρενήρης πορεία ανόδου, για να φτάσει στις 9.386 μονάδες, στις 19 Ιουνίου. Ο ενθουσιασμός και το ρίσκο των επενδυτών άρχισε όμως να πέφτει τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, για να πέσουν στις 8 Ιουλίου κατά 20% οι μονάδες (7.247), στις 28 Ιουλίου η πτώση ήταν σχεδόν 11% και χθες, 29 Ιουλίου, η πτώση «περιορίστηκε» στο 6%, αφού όμως προσυνεδριακά ξεπέρασε το -12%.

Δηλαδή, από τις 5.500 μονάδες τον Ιανουάριο, ο KOSPI ανέβηκε στις 9.400 μονάδες τον Ιούνιο, για να επιστρέψει λίγο κάτω από 6.000 χθες. Παραμένει όμως -για την ώρα τουλάχιστο- σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του Ιανουαρίου 2026.

Πολλοί αναλυτές αποδίδουν την πτώση του δείκτη KOSPI στον μετριασμό του ενθουσιασμού και της αισιοδοξίας των επενδυτών για την ανοδική πορεία των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ και ευρύτερα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις κατά πόσο αυτή η διόρθωση αξιών θα συνεχιστεί ή αν θα αποδειχθεί παροδική.

Οι εξελίξεις εντός της εβδομάδας στην Κορέα λειτούργησαν ως σήμα κινδύνου για επενδυτές σε άλλες αγορές. Χθες, ο δείκτης Nikkei 225 (Ιαπωνία) είχε πτώση 3,8%, ενώ μικρότερος ήταν ο επηρεασμός του Nasdaq και του S&P 500.