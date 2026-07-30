Έξι επιπλέον κοινωνικές παροχές και επιδόματα προστέθηκαν στην ψηφιακή υπηρεσία «Βρείτε επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους από 45 σε 51.

Απαντώντας σε λίγες σύντομες ερωτήσεις, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν εύκολα εάν ενδέχεται να είναι δικαιούχοι των ακόλουθων παροχών:

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Στήριξη Κατοίκων Ορεινών Περιοχών

Στήριξη Κατοίκων Απομακρυσμένων Περιοχών

Σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»

Επίδομα σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης http://gov.cy

και εμπλουτίζεται σταδιακά με περισσότερες κρατικές παροχές.