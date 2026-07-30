Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε με σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση των Δήμων από το κράτος, ωστόσο, όλα τα νούμερα δείχνουν πως, με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, όχι απλά δεν μειώθηκε η εξάρτηση, αλλά αυξήθηκε και ουδείς φαίνεται να το αντιλαμβάνεται ή να θέλει τουλάχιστον να το παραδεχθεί.

Σε συνέχεια προηγούμενων ρεπορτάζ του «Φ» σχετικά με τη μεταρρύθμιση, σήμερα παρουσιάζουμε τα έσοδα κάθε Δήμου κατά το 2025. Το αποκαλυπτικό της υπόθεσης είναι πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε, το ποσοστό της κρατικής χορηγίας επί των εσόδων των Δήμων αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί και μάλιστα κατά πολλές μονάδες.

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το γεγονός πως αυτή η στρέβλωση δεν φαίνεται πως θα διορθωθεί, καθώς οι αξιώσεις των Δήμων για αυξήσεις στην κρατική χορηγία συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού, άρα και αύξηση της εξάρτησης των Δήμων από το κράτος.

Μέχρι στιγμής, κανένα νούμερο δεν φαίνεται ούτε να αιτιολογεί, αλλά ούτε και να συμφωνεί με τις υποσχέσεις των κομμάτων και της Βουλής όταν αποφάσιζε τη μεταρρύθμιση, με τον λογαριασμό να συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο για το κράτος.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα τέλη των τοπικών αρχών, καθώς και αυτά έχουν αυξηθεί.

Ουσιαστικά, μέχρι στιγμής τα νούμερα δείχνουν αύξηση στα δημοτικά τέλη και αυξήσεις στην εξάρτηση των Δήμων από το κράτος μέσω της κρατικής χορηγίας.

Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά των όσων πραγματικά συμβαίνουν γύρω από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς, μέχρι στιγμής ο λογαριασμός ανεβαίνει για όλους, για φορολογούμενους και για δημότες.

Χορηγία το 38% των εσόδων

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από όλα είναι τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά έσοδα των δήμων και το ποσοστό της χορηγίας επί αυτών των εσόδων, που κατά μέσο όρο και για τους 20 Δήμους αγγίζει το 38%, όπως φαίνεται και στον πίνακα.

Μάλιστα, αυτό το ποσοστό εμφανίζεται τόσο στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του 2025 – 2026, όσο και στις προβλέψεις των Δήμων για τα έτη 2027 – 2028. Το παράδοξο της υπόθεσης δεν είναι μόνο ότι 4 στα 10 ευρώ από τα έσοδα κάθε Δήμου είναι κρατική χορηγία αλλά το γεγονός ότι πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης το ποσοστό της χορηγίας επί των εσόδων των Δήμων ήταν κοντά στο 29%. Άρα, ουσιαστικά με τις αλλαγές που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν αυτή η εξάρτηση όχι απλά δεν μειώθηκε αλλά μάλιστα αυξήθηκε κατά περίπου 9%.

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις των Δήμων, κατά το 2026 αυτή η εξάρτηση φτάνει το 38,55% και πέφτει κοντά στο 37% το 2027 και το 2028, με βάση την αρχική συμφωνία για τα 144 εκατομμύρια τον χρόνο. Ωστόσο, σε αυτές τις προβλέψεις δεν φαίνεται να προσμετρούνται τα νέα αιτήματα των Δήμων για αυξημένη κρατική χορηγία, κάτι που όπως είναι λογικό, θα εκτοξεύσει αυτό το ποσό.

Ο μέσος όρος του 38% δεν δίνει αντικατοπτρίζει πλήρως τα όσα πραγματικά αδικαιολόγητα φαίνεται να συμβαίνουν μετά τη μεταρρύθμιση, καθώς, κάποιοι Δήμοι είναι υπερεξαρτημένοι από την κρατική χορηγία με τη χορηγία να ξεπερνά ακόμη και το 60% στα έσοδα τους και ενώ όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές ο σκοπός της δημιουργίας νέων Δήμων και της μεταρρύθμισης ήταν ακριβώς ο αντίθετος.

Ποιοι είναι οι δήμοι

Βάσει των στοιχείων, οι δήμοι που είναι πιο εξαρτημένοι από το κράτος είναι:

◗ Δήμος Λευκάρων: 67,50% των εσόδων του είναι κρατική χορηγία

◗ Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδάλιο: 56,97% των εσόδων τους είναι κρατική χορηγία

◗ Δήμος Αθηένου: Το 51,07% των εσόδων τους είναι κρατική χορηγία

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που ξεπερνούν το 40%, όπως για παράδειγμα τα Λατσιά – Γέρι, η Αραδίππου, τα Πολεμίδια και η Δρομολαξιά – Μενεού.

Εν αντιθέσει, οι Δήμοι με την μικρότερη φαίνεται να είναι η Πάφος και Λεμεσός, με 24,26% και 24,84% αντίστοιχα.