Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει μια νέα μεγάλη επένδυση στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο στην ανατολική παράκτια περιοχή της Λεμεσού.

Πρόκειται για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου, ενιαίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού συγκροτήματος συνολικού κόστους €40 εκατ. που φιλοδοξεί να καλύψει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της μείζονος Λεμεσού, προσφέροντας παράλληλα μια πρότυπη περιβαλλοντική και αρχιτεκτονική παρέμβαση.

Ο εκπαιδευτικός κολοσσός GEMS Education, μέσω του συμβουλευτικού και επιχειρησιακού του βραχίονα GEMS School Management (GSM), ενώνει τις δυνάμεις του με την εταιρεία ανάπτυξης γης CoolSide Development για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου διεθνούς ιδιωτικού σχολείου στη Λεμεσό.

Πρόκειται για συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων CoolSide Development, η οποία θα κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο (majority stake) του έργου, και την GSM / GEMS Education, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης K-12 παγκοσμίως (με έτος ίδρυσης το 1959 από τον Sunny Varkey). Η GSM θα αναλάβει πλήρως τη διοικητική και επιχειρησιακή ηγεσία, την εκπαιδευτική τεχνογνωσία και την ενσωμάτωση στο παγκόσμιο δίκτυό της.

Το σχολείο θα ανεγερθεί σε γη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στην περιοχή του Πύργου.

Η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται αμέσως μετά την κατασκευή του έργου, ενώ στην Περιβαλλοντική Αρχή έχει κατατεθεί έκθεση πληροφοριών για την ανάπτυξη. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 22 μήνες από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, με το έργο να υλοποιείται πλήρως σε μία μόνο φάση.

Σε σχέση με την ανέγερση ιδιωτικής σχολής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Πύργο Λεμεσού θετική είναι και η κοινότητα. Θέση του κοινοτάρχη Νεοκλή Χριστοφόρου είναι ότι τέτοιες αναπτύξεις και ανεβάζουν το χαρακτήρα της περιοχής και προσφέρουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά της περιοχής.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το ιδιωτικό σχολείο θα εφαρμόσει το Βρετανικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (British Curriculum) για μαθητές ηλικίας 4 έως 14 ετών. Στη συνέχεια, θα προστίθεται σταδιακά μία τάξη κάθε χρόνο, καλύπτοντας πλήρως όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (FS1 έως Year 13, για ηλικίες 4-18 ετών).

Το εκπαιδευτικό συγκρότημα σχεδιάστηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένη παιδεία από την προσχολική ηλικία μέχρι την αποφοίτηση από το Λύκειο. Απευθύνεται σε οικογένειες της μείζονος Λεμεσού, καθώς και στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή και ντόπια κοινότητα των ανατολικών παραλιακών περιοχών (Πύργος, Παρεκκλησιά, Αμαθούντα). Η υποδομή σχεδιάζεται για να φιλοξενήσει 1.875 μαθητές. Για την προδημοτική εκπαίδευση 250 παιδιά, για τη δημοτική εκπαίδευση 750 μαθητές και γυμνάσιο / λύκειο 875 μαθητές.

Αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 100 νέες θέσεις εργασίας που θα καλύπτουν διδακτικό, διοικητικό και ηγετικό προσωπικό.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βασίζεται σε μη δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας (non-binding agreement), εκφράζοντας την κοινή τους βούληση για την εισαγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην κυπριακή αγορά.

Η δημιουργία του νέου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, τόσο των τοπικών, όσο και των ξένων οικογενειών (expatriates) που διαμένουν στη Λεμεσό, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της πόλης ως διεθνούς επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού κέντρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε έκταση 77.678 τ.μ.

Το έργο θα ανεγερθεί σε μια τεράστια έκταση γης συνολικού εμβαδού 77.678 τ.μ. της Κοινότητας Πύργου. Από τη συνολική έκταση, παραχωρούνται 13.821 τ.μ. για Δημόσιο Χώρο Πρασίνου (ΔΧΠ) και κοινοτικό εξοπλισμό, καθώς και 895 τ.μ. για ρυμοτομία, διαμορφώνοντας το καθαρό εμβαδόν ανάπτυξης σε 62.961 τ.μ.

Θα ανεγερθούν κυρίως διώροφα κτίρια για κάλυψη της προδημοτικής, του δημοτικού, του γυμνάσιου και του λυκείου. Εκτός από το κτήριο διοίκησης και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα ανεγερθεί και σύγχρονο θέατρο. Περαιτέρω, περιλαμβάνεται η κατασκευή εσωτερικής πισίνας ολυμπιακών προδιαγραφών, καθώς και 4 εξωτερικά γήπεδα αθλοπαιδιών και γήπεδο ποδοσφαίρου πλήρων διαστάσεων. Προβλέπονται χώροι στάθμευσης για 169 θέσεις συμπεριλαμβανομένων 8 θέσεων για ΑμεΑ σε υπόγειους και υπαίθριους χώρους.