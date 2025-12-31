Με περαιτέρω επενδύσεις μέσω αναπτύξεων θέλουν να προχωρήσουν 28 ιδιωτικά σχολεία στην Κύπρο, τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε ισχύ το νέο σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων που «πέρασε» τον Μάρτιο του 2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου και μέσω αυτού επωφελούνται κάποια από αυτά τα σχολεία, που σε άλλη περίπτωση πιθανώς να «κολλούσαν» σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής 28 αιτήσεις. Έχουν ήδη εγκριθεί οι 10, απορρίφθηκαν οι τρεις και εκκρεμούν οι 15. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εννέα αιτήσεις από τις 28, δηλαδή το 1/3, επωφελούνται από το σχέδιο Παροχής Κινήτρων που αναφέραμε πιο πάνω, ενώ ενδεχομένως, με περαιτέρω μελέτη, θα μπορούσαν να επωφεληθούν και άλλα σχολεία.

Από τις εννέα αιτήσεις που επωφελούνται, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη χορηγήσει τις τρεις. Από αυτές τις τρεις, οι δύο χρησιμοποίησαν το κίνητρο μείωσης του ελάχιστου απαιτούμενου εμβαδού των ανοικτών χώρων και αθλοπαιδιών (ειδάλλως θα έπρεπε να υποβάλουν αίτηση κατά παρέκκλιση), ενώ η τρίτη αίτηση είχε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, και εξαγόρασε το 20% (669 τ.μ.). Αυτό το ποσό, εξάγεται κατά την έκδοση άδειας οικοδομής, με βάση τη Γενική Εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Ουσιαστικά, το Σχέδιο διασυνδέθηκε με την προσπάθεια για υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής και ιδιαίτερα για την αύξηση των προσιτών κατοικιών, μέσα από τα προγράμματα του ΚΟΑΓ.

Η Λεμεσός στην πρώτη θέση

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην πρώτη θέση πολεοδομικών αιτήσεων για ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης βρίσκεται η Λεμεσός με συνολικά 13 αιτήσεις, χορηγήθηκαν οι 3, απορρίφθηκε η 1, εκκρεμούν 9, ενώ 5 αιτήσεις επωφελούνται από το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων.

Ακολουθεί η Πάφος με 6 αιτήσεις (χορηγήθηκε η μία, δύο απορρίφθηκαν, εκκρεμούν 3), η Λευκωσία με 5 (χορηγήθηκαν οι 4, εκκρεμεί 1, ενώ 2 αιτήσεις επωφελούνται από το Σχέδιο), τέλος η Λάρνακα με 4 (χορηγήθηκαν οι 2, εκκρεμούν άλλες 2, ενώ οι 2 από αυτές τις αιτήσεις επωφελούνται από το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων). Να σημειωθεί πως για την περιοχή Αμμοχώστου δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

Τι προβλέπει το Σχέδιο

Το Σχέδιο στοχεύει στην παραχώρηση κινήτρων, με σκοπό την ενίσχυση των υφιστάμενων ιδιωτικών σχολείων και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών μονάδων, για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών αλλαγών.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο προβλέπει:

-αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου, με βάση το Σχέδιο Ανάπτυξης, συντελεστή δόμησης για τη συγκεκριμένη χρήση, κατά 0,25:1 σε ιδιοκτησίες εντός του Ορίου Ανάπτυξης στα Τοπικά Σχέδια, κατά 0,10:1 σε ιδιοκτησίες εκτός του Ορίου Ανάπτυξης στα Τοπικά Σχέδια, και κατά 0,10:1 σε ιδιοκτησίες στη Δήλωση Πολιτικής.

-παροχή απόκλισης από τα καθορισμένα στα Σχέδια Ανάπτυξης πρότυπα (εμβαδόν ανοικτών χώρων και αθλοπαιδιών), με δυνατότητα μείωσης των προτύπων κατά 25%, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της τιμής της γης και η αναγκαιότητα για δημιουργία σχολείων σε περιοχές που πλέον οι ευκαιρίες για εξεύρεση γης του εμβαδού που καθορίζεται στα Πρότυπα για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (2012), είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις αιτήσεων για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο εκπαιδευτήριο, η Πολεοδομική Αρχή να είναι δυνατόν να επιτρέψει την εξαγορά μικρού αριθμού χώρων στάθμευσης, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η οδική ασφάλεια και οι ανέσεις των περιοίκων, καθώς επίσης να εγκρίνει μικρό αριθμό χώρων στάθμευσης για το προσωπικό, που δεν διαθέτει ανεξάρτητη διακίνηση.

μειωμένο αντιστάθμισμα σε σχέση με το αντιστάθμισμα που θα κατέβαλλε ο αιτητής μέσω του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας που ανανεώθηκε στις 18/12/2024 από το Υπουργικό Συμβούλιο (αντιστάθμισμα 50 μέχρι και 70% της αξίας της υπέρβασης του συντελεστή δόμησης). Το αντιστάθμισμα ανέρχεται στο 20% της αξίας της υπέρβασης.

καταβολή μειωμένου αντισταθμίσματος στο Ειδικό Ταμείο του ΚΟΑΓ για την Προσιτή Κατοικία, με στόχο την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους.

-καθορισμός διαδικασιών ταχείας αδειοδότησης, με σύγκληση συνεδρίας με όλα τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Διευθυντής Πολεοδομική Αρχή για όλα τα εκπαιδευτήρια, από 1/7/2024), με στόχο την ολοκλήρωση εξέτασης πλήρους και συμπληρωμένης αίτησης εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή.

Να σημειωθεί πως το Ειδικό Σχέδιο θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης του, άρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 12 Μαρτίου 2026 και εφαρμόζεται αποκλειστικά για αναπτύξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.