Την επανεκκίνηση των πτήσεων μεταξύ Λάρνακας και Dubai από μεθαύριο, 1η Μαΐου ανακοίνωσε η Cyprus Airways, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή,

Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα της Cyprus Airways.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται αρχικά τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος.

Η Cyprus Airways αναφέρει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλίζει ασφαλείς και αξιόπιστες πτητικές λειτουργίες.