Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο, 30 Απριλίου, το πρωί, για την Αθήνα, όπου θα τελέσει τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά την άφιξη του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παράρτημα Αθηνών, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως σε ειδική τελετή θα απευθύνει χαιρετισμό. Στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα, θα συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.