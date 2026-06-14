Τις αμέσως επόμενες μέρες το ΔΗΚΟ ξεκινά μία νέα προσπάθεια συνεργασίας με τα κόμματα του Κέντρου που έμειναν εκτός Βουλής μέσα από μία ανοικτή ατζέντα συζήτησης του θέματος. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, στη συνέντευξη του στον «Φ» της Κυριακής, δηλώνει πώς όλα τα σενάρια συνεργασίας είναι στο τραπέζι για συζήτηση, είτε αφορά τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος ο οποίος θα στεγάσει τα τρία κόμματα, είτε με την δημιουργία εναλλακτικών δομών συνεργασίας, διατηρώντας το κάθε κόμμα την αυτονομία.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απαντά για τα όσα προηγήθηκαν της εκλογής Προέδρου της Βουλής και το έντονο παρασκήνιο, τις συζητήσεις που είχε με τα άλλα κόμματα, τι λέχθηκε με τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και την Άμεση Δημοκρατία και γιατί το κόμμα πήρε την απόφαση να κατέλθει με δικό του υποψήφιο και στη συνέχεια να στηρίξει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής. Μιλά για τη σχέση του κόμματος με την Κυβέρνηση, το κόστος αλλά και τα οφέλη από τη συμπολίτευσης και για το πότε και με ποια κριτήρια το ΔΗΚΟ θα πάρει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές.

– Η επόμενη μέρα για το ΔΗΚΟ ποια είναι;

– Βρισκόμαστε στη Βουλή ως το κατεξοχήν κόμμα του κέντρου. Ένας πολιτικός χώρος που κατά την άποψη μας πρέπει να έχει φωνή στην Βουλή. Γι’ αυτόν τον λόγο θα αναλάβουμε τις αμέσως επόμενες μέρες μία προσπάθεια συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα του κέντρου που δυστυχώς δεν πέτυχαν την ένταξή τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

– Εννοείτε την ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ;

– Κυρίως αναφέρομαι στην ΕΔΕΚ, στην ΔΗΠΑ και στους Οικολόγους. Όπως έχω αναφέρει, είμαστε πλέον το μοναδικό κόμμα της συγκυβέρνησης στη Βουλή και επομένως νιώθουμε έντονα το καθήκον να βοηθήσουμε έτσι ώστε να προωθείται το κυβερνητικό έργο στη Βουλή. Να προωθήσουμε δηλαδή πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες και οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια.

– Σε ποια βάση θα γίνει αυτή η προσπάθεια συνεργασίας, έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση;

-Θα μπουν κάτω όλα τα πιθανά σενάρια και θα τα συζητήσουμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Και το εννοώ ότι όλα τα σενάρια θα συζητηθούν: από τη δημιουργία ενός νέου σχήματος μέχρι και εναλλακτικές «υβριδικές» δομές με τις οποίες θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε ενώ το κάθε κόμμα θα διατηρήσει την ανεξαρτησία και την οργανωτική του δομή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε πρόταση χωρίς να προαποκλείουμε οτιδήποτε, γιατί για εμάς, πρώτιστος στόχος είναι η συνεργασία έτσι ώστε αυτός ο χώρος, ο χώρος του κέντρου δηλαδή, να έχει μια δυνατή φωνή. Χωρίς συνεργασίες και συμβιβασμούς, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και όταν λέω συμβιβασμούς θεωρώ ότι εμείς ως το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να κάνουμε τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς για να πετύχει μια τέτοια πιθανή συνεργασία.

– Εννοείτε στο πρώτο σενάριο που αναφέρατε για δημιουργία νέου χώρου να καταργηθούν τα υφιστάμενα κόμματα για να δημιουργηθεί ένα καινούργιο κόμμα;

– Όλα τα σενάρια θα συζητηθούν και θα πάμε με συγκεκριμένη πρόταση στα άλλα κόμματα, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει η διάθεση συνεργασίας. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ποιο θα είναι το προτιμητέο σενάριο από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί ακόμα δεν μας έχει δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε εσωκομματικά.

– Θεωρητικά αυτή η συζήτηση κρατάει αρκετά χρόνια, αλλά ποτέ δεν προχώρησε. Τώρα δεν είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει και να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που υπήρχαν διαχρονικά;

– Έχετε δίκιο, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπροστά μας πολύ διαφορετικά δεδομένα. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι κανέναν από τα άλλα κόμματα δεν κατάφερε να πετύχει είσοδο στη Βουλή, είναι ένας σημαντικός νέος παράγοντας. Το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επομένως, είναι πολύ διαφορετικές σήμερα οι συγκυρίες από εκείνες που είχαμε σε άλλες εποχές όταν γίνονταν οι αντίστοιχες συζητήσεις.

– Το αποτέλεσμα των εκλογών, πόσο ικανοποιημένο σας άφησε;

– Θεωρώ ότι το εκλογικό σώμα έχει στείλει σημαντικά πολιτικά μηνύματα σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ως Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνουμε ότι τα έχουμε λάβει. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε πάρει «συγχωροχάρτι» από το εκλογικό σώμα για πιθανά λάθη μας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο στα προβλήματα της καθημερινότητας, σε εκείνα τα προβλήματα που πιέζουν τις κυπριακές οικογένειες και τα κυπριακά νοικοκυριά. Θεωρούμε όμως πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας ισχυρής οικονομίας. Επομένως, παρόλο του ότι είχαμε μια μείωση ποσοστών και χάσαμε μία έδρα στη Βουλή, υπό τις περιστάσεις θεωρώ ότι αυτό που πέτυχε το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν ένας μικρός άθλος. Παραμένουμε στη Βουλή ρυθμιστής και πρωταγωνιστής, είμαστε πλέον το μόνο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση στη Βουλή και αντίστροφα, είμαστε και το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Άρα, ο ρυθμιστικός ρόλος του Δημοκρατικού Κόμματος έχει ενισχυθεί μετά τις εκλογές.

– Με τη μείωση της εκλογικής δύναμης του ΔΗΚΟ και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα που να στηρίζουν την κυβέρνηση, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτός ο ρόλος έχει εξασθενήσει.

– Θεωρώ πως το αντίθετο ισχύει, για εμάς τουλάχιστον, για τους λόγους που έχω αναφέρει. Το γεγονός ότι είμαστε το μόνο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση στην Βουλή, αυτό για εμάς μεταφράζεται ως καθήκον να βοηθούμε έτσι ώστε να προωθούνται τα κυβερνητικά νομοσχέδια και μεταρρυθμίσεις.

– Από μόνοι σας δεν θα μπορείτε να το πράττετε…

– Έχετε απόλυτο δίκαιο. Και γι’ αυτό εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η βασική μας επιδίωξη θα είναι να διαμορφώσουμε συνεργασίες στη Βουλή, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Θεωρώ ότι αυτός είναι και ήταν διαχρονικά ο ρόλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος που μας οδήγησε να υποστηρίξουμε την Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, καθώς εμείς επιδιώκουμε να έχουμε συνεργασία με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτή η συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια βοήθησε στη διαφύλαξη της σταθερότητας της χώρας, στην προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας και θέλουμε αυτή η συνεργασία να συνεχίσει και σε αυτή τη θητεία της Βουλής.

– Αναφέρατε ότι στηρίξατε την Αννίτα Δημητρίου εννοώντας την ψήφο που δώσατε στο β΄ γύρο για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Το εύλογο ερώτημα που θα σας έθετε κάποιος είναι γιατί δεν τη ψηφίσατε από τον πρώτο γύρο; Και δεύτερο, πώς θα μπορούσε να υπήρχε αυτή η συνεργασία εάν τελικά λειτουργούσε η συνεργασία με το ΑΚΕΛ;

– Νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί δεν την στηρίξαμε από τον πρώτο γύρο. Επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι κόμμα της αντιπολίτευσης και εμείς κόμμα της συγκυβέρνησης. Επομένως κρίθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα και την Γραμματεία του κόμματος πώς θα έπρεπε να καταθέσουμε και τη δική μας υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Φυσικά και γνωρίζαμε ότι τα δεδομένα ήταν δύσκολα από την αρχή. Δεν μπορούσαμε από μόνοι μας να εκλέξουμε πρόεδρο της Βουλής. Χρειαζόμασταν τη συνεργασία ενός εκ των δύο μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Γι’ αυτό επιδιώξαμε να έχουμε διαβουλεύσεις και επαφές τόσο με τον Δημοκρατικό Συναγερμό όσο και με το ΑΚΕΛ. Κατανοούσαμε ότι επειδή εμείς βρισκόμαστε στην συγκυβέρνηση, ενώ τα δύο αυτά κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, θα καθιστούσαν δύσκολο εγχείρημα να καταλήξουμε σε συνεργασία από τον πρώτο γύρο. Εμείς είχαμε προαποφασίσει, για τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως, ότι σε περίπτωση που δεν προχωρούσαμε στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, θα στηρίζαμε την κ. Δημητρίου.

– Πώς αναμένατε όμως εσείς, στήριξη από το ΑΚΕΛ, ακόμα και στην περίπτωση που περνούσατε με κάποιον τρόπο στο δεύτερο γύρο, ή από τον πρώτο γύρο, από τη στιγμή που αναφέρετε ότι δεν υπάρχει πολιτική ταύτιση σε αρκετά θέματα με το ΑΚΕΛ;

– Δεν έχουμε ιδεολογική ταύτιση με κανέναν από τα κόμματα στην Βουλή. Είμαστε διαφορετικά κόμματα. Σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στη Βουλή δεν θα επιδιώκουμε να καταλήγουμε σε συνεργασίες μέσα από συμβιβασμούς. Το δικό μας κόμμα είχε αποφασίσει να προτάξει τη δική μου υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής και τα άλλα κόμματα έκαναν τις δικές τους επιλογές. Αυτό είναι καθόλα σεβαστό. Τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός όσο και το ΑΚΕΛ τελικά επέλεξαν να κατέλθουν με τους αρχηγούς των κομμάτων τους στην σχετική ψηφοφορία, όπως και εμείς.

– Σε ποια βάση έγινε η προσέγγιση με το ΑΚΕΛ για συνεργασία. Χωρίς οποιοδήποτε πλαίσιο ή διασύνδεση με τις προεδρικές εκλογές;

– Μα δεν θα μπορούσε να υπάρξει διασύνδεση με τις προεδρικές εκλογές, γιατί εκ των πραγμάτων αυτό είναι αδύνατο. Δεν διασυνδέονται οι δύο εκλογικές διαδικασίες. Τουλάχιστον δεν διασυνδέονται για εμάς. Επαναλαμβάνω: Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

– Αληθεύει ότι από πλευρά Δημοκρατικού Συναγερμού τέθηκε θέμα για τα συνεργασία σας και στις Προεδρικές Εκλογές;

– Δεν τέθηκε σε εμάς τέτοιο θέμα ούτε από το Δημοκρατικό Συναγερμό ούτε από το ΑΚΕΛ. Το αντίθετο κατατέθηκε ο προβληματισμός, ο οποίος είναι καθόλου σεβαστός, για παράδειγμα στην περίπτωση του ΑΚΕΛ, όπου μας είπαν ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να στηρίξουν για την Προεδρία της Βουλής έναν άτομο που προέρχεται από κόμμα της κυβέρνησης. Ήταν για εκείνους πολιτικό το ζήτημα. Παρομοίως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την πρώτη στιγμή μας είχε ενημερώσει ότι η υποψηφιότητα την οποία θα προωθούσε θα ήταν η υποψηφιότητα της κ. Δημητρίου.

Ποτέ από το ΑΚΕΛ δεν είπαν για άλλο υποψήφιο

– Άρα, με τον τρόπο που το θέτετε, εννοείτε ότι δεν υπήρχε περιθώριο συνεργασία με το ΑΚΕΛούτε και με άλλο άτομο προερχόμενο από το ΔΗΚΟ;

– Μα δεν μας λέχθηκε ποτέ από το ΑΚΕΛ ότι ήταν προσωπικό το θέμα. Δεν μας είπαν να βρούμε άλλο υποψήφιο, όπως είδα να προβάλλεται σχετικός ισχυρισμός. Αντίθετα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ήταν ξεκάθαρος ότι δεν ήταν προσωπικό το θέμα, αλλά πολιτικό. Εμείς είμαστε κόμμα της κυβέρνησης και θα ήταν πολιτικά παράδοξο να στηρίξουν κάποιον από εμάς για την προεδρία της Βουλής και αυτό είναι καθόλα σεβαστό.

– Βλέποντας τον απόηχο των αντιδράσεων από το βίντεο που έχει δημιουργήσει ο κ. Φειδίας Παναγιώτου με την κ. Αννίτα Δημητρίου ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους, νιώθετε τυχερός που αποφύγετε αυτόν τον σκόπελο;

– Ο κ. Παναγιώτου είχε θέσει και σ’ εμάς τα ίδια αιτήματα όπως αυτά που είχαν τεθεί στην κ. Δημητρίου. Του ανέφερα ότι το επίδομα τοκετού, το στεγαστικό, το συνταξιοδοτικό, η αξιοποίηση κρατικής γης είναι ζητήματα που επί της αρχής συμφωνούμε. Είναι και δικές μας προτάσεις. Όμως, όπως του εξήγησα, όλα αυτά αφορούν αύξηση δαπανών και αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Επομένως θα έπρεπε να συμφωνήσει με αυτές τις θέσεις και η κυβέρνηση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Αυτό που εμείς προτείναμε, ήταν να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας επί αυτών των θέσεων και να αναλάβουμε ως κόμμα της συγκυβέρνησης να τις προωθήσουμε μέσω της κυβέρνησης. Εκεί που «δεν τα βρήκαμε», ήταν στο ότι στη δική μας περίπτωση, ο κ. Παναγιώτου ζήτησε να γίνει βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς για αυτά τα ζητήματα και όχι μαζί μου. Από την πρώτη στιγμή του εξήγησα ότι εγώ μπορώ να δεσμευτώ για οτιδήποτε αφορά εμένα ή και το κόμμα μου, αλλά δεν μπορώ να δεσμεύσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή και τους Υπουργούς του για να κάνουν κάτι τέτοιο. Του ανάφερα ότι θεωρώ πολύ δύσκολο να δεχτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να κάνει κάτι το αντίστοιχο, γιατί οφείλω να σημειώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και θεσμός. Αλλιώς μπορεί να δεσμευτεί ο οποιοσδήποτε αρχηγός κόμματος και ο οποιοσδήποτε βουλευτής και αλλιώς δεσμεύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε αντίθεση με εμάς, αν ο ΠτΔ πει π.χ. ότι θα αυξήσει τις συντάξεις χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, αυτό μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την αξιολόγηση της οικονομίας μας από τους οίκους αξιολόγησης.

– Πότε γνωρίζατε εσείς ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι επρόκειτο να στηρίξει την υποψηφιότητα σας και δεύτερον, πώς απαντάτε στις επικρίσεις ό,τι συζητούσατε συνεργασία με το ΕΛΑΜ.

– Πρώτον, σε σχέση με το ΕΛΑΜ. Εμείς το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι δεν θα αποκλείσουμε κανένα κόμμα από τη συζήτηση και δεν αποκλείουμε τη συνεργασία με κανένα. Το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι εμείς δεν λειτουργούμε στην βάση των αποκλεισμών και επομένως επιδιώξαμε να έχουμε συναντήσεις και διαβουλεύσεις και με το ΕΛΑΜ, όπως το ίδιο πράξαμε με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, και με την Άμεση Δημοκρατία και με το Άλμα και με το ΑΚΕΛ και με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Άλλοι είναι που μας απέκλεισαν εμάς. Το Άλμα για παράδειγμα μας απέκλεισε από την πρώτη μέρα. Το ΑΚΕΛ μας απέκλεισε λόγω συγκυβέρνησης στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι φυσικά δικαίωμα τους και καθόλα σεβαστό. Εμείς όμως δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε κόμμα του Κέντρου και επιδιώκουμε να έχουμε συνεργασία με όλα τα κόμματα στη Βουλή. Το ΕΛΑΜ μας είχε αναφέρει ότι ήταν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν την δική μου υποψηφιότητα, σε περίπτωση που υπήρχε πιθανότητα επιτυχίας. Ειδάλλως, μας το είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή, θα κατέλθουν με δικό τους υποψήφιο, κάτι το οποίο επίσης είναι καθόλα σεβαστό.

Σε ότι αφορά την Άμεση Δημοκρατία εμείς γνωρίζαμε ότι πιθανώς να μην υπάρχει στο τέλος συμφωνία μαζί τους, τουλάχιστον δύο μέρες προηγουμένως, όταν μας είχε ενημερώσει ο κ. Παναγιώτου ότι το αίτημα για βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν αδιαπραγμάτευτος όρος για να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία. Επομένως όταν μας λέχθηκε κάτι τέτοιο, φαινόταν πολύ πιθανό να μην έχουμε την στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας παρόλο του ότι εκείνοι έλαβαν τις δικές τους αποφάσεις την τελευταία στιγμή.

– Άρα εννοείτε ότι περίπου, σε μεγάλο βαθμό, το γνωρίζατε δυο μέρες προηγουμένως.

– Η Άμεση Δημοκρατία δεν ξεκαθάριζε τι θα κάνει μέχρι και την τελευταία στιγμή και έλαβαν τη δική τους απόφαση, την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την Ολομέλεια. Όμως φαινόταν που πήγαινε το πράγμα.

– Γιατί καλλιεργήθηκε αυτή η περιρρέουσα ότι μπορούσε να υπάρξει συνεργασία μέχρι την τελευταία ώρα της Άμεσης Δημοκρατίας και με το ΕΛΑΜ.

– Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για το τι θα έκαναν άλλα κόμματα. Εμείς γνωρίζαμε μόνο το τι μας έλεγαν τα άλλα κόμματα.

Ναι, είχαμε κόστος πολιτικό αλλά και πολιτικά οφέλη

– Η συνεργασία του ΔΗΚΟ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη έχει βοηθήσει ή έχει επηρεάσει αρνητικά το κόμμα ;

– Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Σε κάποια θέματα, ναι, θεωρώ ότι είχαμε πολιτικό κόστος. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι είχαμε κόστος από την περίπτωση του videogate. Είχαμε κόστος από τις φωτιές και τον αφθώδη πυρετό. Όμως από την άλλη, θεωρώ ότι παρουσιάσαμε σε αυτές τις εκλογές ένα διαφορετικό και θετικό αφήγημα σε αντιδιαστολή του τι έλεγαν άλλα κόμματα. Εμείς μιλήσαμε για σημαντικές επιτυχίες της Κύπρου που αφορούν κυρίως τον ψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και τις επιτυχίες μας στην εξωτερική πολιτική. Αλλά κυρίως μιλήσαμε για την προοπτική της χώρας μας όπως αυτή διαμορφωνεται σήμερα. Και αυτή η προοπτική υπάρχει, μεταξύ άλλων και λόγω των επιτυχιών της Κυβέρνησης. Επομένως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είχαμε μόνο κόστος από τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση. Είχαμε και οφέλη ως κόμμα της συγκυβέρνησης. Εξάλλου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι παρά τα κάποια λάθη που έχει διαπράξει η παρούσα κυβέρνηση, παράλληλα έχει διαδραματίσει και σημαντικό κυβερνητικό έργο. Για εμάς το πρόσημο εξακολουθεί να παραμένει θετικό.