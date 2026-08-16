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Η μουρμούρα στην Πινδάρου για τον αντιπρόεδρο του κόμματος Γιάννη Καρούσο, συνεχίστηκε και την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.

Αφορμή αυτή την βδομάδα ήταν τα όσα ανέφερε σε συνέντευξη του την περασμένη Κυριακή στην Καθημερινή, καλώντας τους συναγερμικούς που θα στηρίξουν Χριστοδουλίδη να πάνε από τώρα σε αυτόν. Την προηγούμενη βδομάδα, ήταν οι καθημερινές τοποθετήσεις και σχολιασμός του για τον ανασχηματισμό.

Μάλιστα τότε, από μέρους της ηγεσίας, του είχε υποδειχθεί με έντονο τρόπο ότι οι θέσεις που εκφράζει και ο τρόπο με τον οποίο τοποθετείται δεν αντιπροσωπεύει την υπόλοιπη ηγεσία.

Φ.Δ.