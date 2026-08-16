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Η μυστική «φυγάδευση» του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία, λόγω ιρανικής απειλής, ανέδειξε, πέρα από την πρακτική του Αμερικανού προέδρου να χρησιμοποιεί συνεργάτες και δημοσιογράφους ως «δολώματα», και τα πρόσωπα που ανήκουν στον στενό του κύκλο.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η 34χρονη Νάταλι Χαρπ, ειδική και εκτελεστική βοηθός του προέδρου, η οποία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Η Χαρπ έγινε γνωστή στο αμερικανικό κοινό ως παρουσιάστρια του δεξιού τηλεοπτικού δικτύου One America News. Η σχέση της με τον Τραμπ, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μέσα από μια προσωπική ιστορία υγείας. Η ίδια είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο των οστών και είχε αποδώσει στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση σε πειραματική θεραπεία.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει το 2018 τον νόμο Right to Try, ο οποίος διευκόλυνε την πρόσβαση ασθενών με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε πειραματικές θεραπείες που δεν είχαν ακόμη λάβει πλήρη έγκριση.

Στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, η Χαρπ είχε απευθυνθεί προσωπικά στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν θα ήταν ζωντανή χωρίς εκείνον. Η προσωπική αυτή ιστορία φαίνεται πως αποτέλεσε τη βάση μιας σχέσης που εξελίχθηκε πολύ πέρα από την τυπική σχέση προέδρου και συνεργάτη.

🚨JUST IN: In a LEAKED video from last night, Karoline Leavitt appears to be isolated during a tense Marine One exchange with Donald Trump and another woman who could be Natalie Harp!



​Hours later, she's out.



What was the conversation about? pic.twitter.com/i6rPrTv0JP — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) August 12, 2026

Η στενή σχέση με τον πρόεδρο

Σύμφωνα με το βιβλίο «Regime Change» των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, η Χαρπ φέρεται να έγραφε στον Τραμπ ιδιαίτερα προσωπικά και γεμάτα θαυμασμό σημειώματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Ένα από αυτά, σύμφωνα με το βιβλίο, έγραφε: «Εσύ είσαι το μόνο που με νοιάζει».

Η Χαρπ συμμετέχει σε συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο και έχει αναλάβει έναν ασυνήθιστο ρόλο: κρατά μαζί της έναν φορητό εκτυπωτή και τυπώνει αναρτήσεις στα social media, ειδήσεις και θετικά δημοσιεύματα που αφορούν τον Τραμπ. Η συνήθειά της αυτή φέρεται να της χάρισε το παρατσούκλι «ο ανθρώπινος εκτυπωτής».

Παράλληλα, έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ και έχει αναλάβει μέρος των αναρτήσεών του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η πρακτική έχει προκαλέσει κατά καιρούς εκνευρισμό σε στελέχη του Λευκού Οίκου, καθώς οι αναρτήσεις δεν περνούν πάντοτε προηγουμένως από τα συνήθη κανάλια ελέγχου μεταξύ προσωπικού, επικοινωνίας και συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Ίσως όμως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο για τη θέση της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ είναι μια φράση που, σύμφωνα με τους Χάμπερμαν και Σουάν, φέρεται να είπε ο ίδιος ο πρόεδρος στους συνεργάτες του, λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Is Natalie Harp TrXmp’s Diaper Nurse? pic.twitter.com/ge9CjNSKe3 — Esta (@TheOnlyEsta2) August 14, 2026

«Ότι η Χάρτ είναι η μόνη που τον αγαπούσε όσο η σύζυγος και τα παιδιά του». «Όλοι εσείς θα φύγετε και θα βγάλετε χρήματα. Εκείνη δεν θα με αφήσει ποτέ» είχε πεί χαρακτηριστικά.

Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την περιγραφή των δύο δημοσιογράφων, μια σχέση που στον στενό κύκλο του προέδρου θεωρείται ασυνήθιστα προσωπική.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι, σε μια στιγμή κατά την οποία οι θέσεις στο ασφαλές στρατιωτικό αεροσκάφος ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τον Τραμπ.

Η ιστορία της Νάταλι Χαρπ φωτίζει με έναν διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ και επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει γύρω του.

Σε έναν Λευκό Οίκο όπου οι πολιτικές ισορροπίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι ισχυρές προσωπικότητες συγκρούονται καθημερινά, η Χαρπ φαίνεται να έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση: όχι επειδή είναι υπουργός ή κορυφαία σύμβουλος, αλλά επειδή έχει δημιουργήσει έναν δεσμό προσωπικής αφοσίωσης με τον πρόεδρο.

Και σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν ακόμη και κορυφαίοι υπουργοί έμειναν πίσω, η θέση της δίπλα στον Τραμπ παρέμεινε εξασφαλισμένη. Ίσως γι’ αυτό η φράση που φέρεται να είπε ο πρόεδρος για εκείνη αποκτά ιδιαίτερο βάρος: «Δεν θα με αφήσει ποτέ».

huffingtonpost.gr