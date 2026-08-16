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Προβληματίζει η ψηλών τόνων κόντρα μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και Προεδρικού και μεταξύ ΑΚΕΛ και Προεδρικού με αφορμή τους διορισμούς των νέων διοικητικών συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.

Όχι τόσο για το περιεχόμενο γιατί ήταν κάτι αναμενόμενο με τον τρόπο που ασκείται η πολιτική στον τόπο μας. Κυρίως όμως χρονικά. Συνέπεσε με την παρέμβαση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, που διαφοροποιεί εντελώς την εικόνα που επικράτησε αμέσως μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στο νησί.

Η Κολομβιανή διπλωμάτης τόνισε πως τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι προϋπόθεση ( μια από τις τρεις) για τη σύγκληση πενταμερούς για το Κυπριακό. Τα δύο κόμματα επέλεξαν να μην ασχοληθούν με ένα θέμα ζωτικής σημασίας -όπως μας λεν- και ενασχολήθηκαν με ένα ζήτημα «πιασάρικο» που ενδεχομένως ικανοποιεί τα κομματικά τους ακροατήρια. Το ζήτημα όπως αναδείχθηκε από την κ. Ολγκίν την φέρει να είναι απέναντι από τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, γιατί όπως μάς μεταφέρθηκε το θέμα είναι πως τα ΜΟΕ δεν είναι προϋπόθεση για την άτυπη…

Πώς και δεν απασχόλησε; Βασικά γιατί; Ή το έχουν κρατήσει στη φαρέτρα τους για να χρησιμοποιηθεί αυτή η τοποθετήση για αργότερα, με κατηγορούμενη τη δική μας πλευρά για μη επίτευξη προόδου;

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