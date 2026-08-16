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Μια συγκλονιστική ιστορία αναδύεται από τα συντρίμμια της Κολομβίας μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο Σαλομόν σκεπάστηκε σε μια αγκαλιά, αναφέρει ο Μίτσαελ Ρουίς για το ζώο συντροφιάς που βρέθηκε πλάι από τη σορό της αδελφής του.

Εξηγεί πως η Λένι, η αδελφή του, προστάτευσε με το κορμί της το μικρόσωμο ζώο συντροφιάς, που επέζησε όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στην Κάλι, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 7,4 βαθμών, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 300 άνθρωποι.

Αυτή η «ιστορία αγάπης» ανάμεσα στη δικηγόρο και τον σκύλο της, τη Λένι και τον Σαλομόν, όπως την αφηγείται ο κ. Ρουίς, έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της γι’ αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της κι όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Για μένα, είναι μια ιστορία αγάπης, προφανώς αγαπούσε αυτό το πλασματάκι. Kι όταν αγαπάς κάτι, το προστατεύεις», πρόσθεσε.

Ο σκύλος, 12 ετών, πάσχει από επιληπτικές κρίσεις κι έχει τυφλωθεί.

El nombre de Lenny Ruiz no debe ser jamás olvidado. Ella es la imagen y símbolo de amor hacia los animales 🥺💔 pic.twitter.com/l429HlkX2w August 14, 2026

Είναι ανάμεσα στα 205 ζώα συντροφιάς που διασώθηκαν μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Οι άνθρωποι που τον ανέλαβαν λένε πως ο Σαλομόν μοιάζει σαν να «θρηνεί» την απώλεια της Λένι.

«Τον πήγα κοντά στο φέρετρό της, για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει» στην κηδεία, είπε η Τζέσικα Φλόρες, η νύφη της.

ΑΠΕ – ΜΠΕ