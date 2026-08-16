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Την προσοχή των οδηγών λόγω έντονης βροχόπτωσης εφιστά η Αστυνομία.

Έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται γύρω στις 2.00 το μεσημέρι, στην περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου, επηρεάζει την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και ειδικότερα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, όπου η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη και το οδόστρωμα είναι ολισθηρό λόγω ροής και συσσώρευσης νερού σε διάφορα σημεία.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.