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Συννεφιά, βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι επιφυλάσσει ο καιρός για τη μεγάλη γιορτή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει μια εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, οι νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Στα παράλια οι άνεμοι αναμένονται μέχρι ισχυροί, έως τα 5 μποφόρ. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.